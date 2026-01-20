Keiko Fujimori: Postura de Fuerza Popular sobre José Jerí dependerá de sus explicaciones ante Comisión de Fiscalización

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los cuestionamientos que enfrenta el presidente de la República, José Jerí, tras haberse reunido de manera extraoficial en dos oportunidades con el empresario chino Zhihua Yang, así como por sus encuentros en Palacio de Gobierno con Jiwu Xiadong, otro hombre de negocios de esa nacionalidad que cumple una orden de arresto domiciliario.

Al respecto, Fujimori evitó adelantar opinión y señaló que esperará las explicaciones que brinde el mandatario ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo.

"No quiero especular, con responsabilidad, vamos a esperar al día de mañana (miércoles) a que él acuda a la Comisión de Fiscalización y conteste todas las preguntas y dé las explicaciones del caso", sostuvo durante una entrevista en el podcast Edición Especial.

En ese sentido, agregó que la postura de su agrupación política dependerá de las aclaraciones que ofrezca el jefe de Estado.

"Esperemos que el día de mañana él pueda dar estas explicaciones, de acuerdo con eso nuestro grupo político podrá tomar otras decisiones", indicó.

Keiko Fujimori expresó, además, su preocupación por la situación política del país, al manifestar que el debate se ha centrado en las reuniones “poco transparentes” del presidente, José Jerí, en lugar de abordar problemáticas como la inseguridad ciudadana.

"Como peruana debo expresar mi preocupación, mi mortificación de que nuevamente los temas que se analizan sean las reuniones del presidente, en este caso, en un chifa, en una reunión a escondidas, poco trasparentes, en vez de estar debatiendo los temas de fondo, los temas de seguridad y los temas que aquejan a todos los peruanos", sostuvo.