Luz Pacheco dice que ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad es constitucional y que jueces deben aplicarla

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció respecto a la decisión de su entidad de declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público contra la Ley 32107, impulsada por el Congreso, que establece que la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra se aplica a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en Perú, es decir, a partir de julio de 2002.

El pasado 5 de diciembre, el máximo intérprete de la Constitución indicó que su decisión respecto a la referida ley se debía a que no se alcanzaron "los cinco votos conformes para desvirtuar su constitucionalidad".

Al respecto, en una entrevista publicada este domingo en el diario Correo, Pacheco Zerga indicó que dicha decisión del TC implica haber declarado la constitucionalidad de la norma.

"El Código Procesal Constitucional (CPC) dice que la sentencia que ha emitido el TC es de declarar constitucional la norma porque, si se declarara infundada la demanda, la consecuencia es que la ley es válida. ¿Cómo está válida? Tal como fue redactada y promulgada", sostuvo.

"La ponencia que obtuvo 4 votos proponía una interpretación para suspender la prescripción por un tiempo. Pero como no alcanzó los 5 votos, no se validó", acotó.

La magistrada remarcó que "es falso" que los tribunos estén "proponiendo la impunidad" y "la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad", sino que "lo que la ponencia y la ley dicen es que son imprescriptibles, pero desde que el Estado peruano asumió un compromiso [internacional] que fue en el año 2002-2003".

"Todo lo que ocurrió antes se rige por el CPC, que tiene plazos de prescripción que van desde los 20 hasta los 45 años, en algunos supuestos", destacó.

"Los jueces no pueden dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el TC"

Pacheco Zerga se refirió a la posibilidad de que los jueces hagan uso del control difuso para inaplicar la norma del Congreso, tras el fallo del TC. En ese sentido, indicó que los magistrados deben aplicar la norma tal como ha sido estipulada.

"Hay un artículo del CPC que dice expresamente que los jueces no pueden dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el TC. Este es el caso [...] Para que haya seguridad jurídica, todos tenemos que obedecer las leyes, sino cada quien va a empezar a interpretar a su manera", sostuvo.

En esa línea, la presidenta del TC calificó como "alarmante" que algunos jueces no apliquen los fallos del TC.

"¿Qué seguridad [jurídica] vamos a tener ahora los ciudadanos? [...] Estamos quebrando el estado de derecho. Yo haría una invocación para que todos cumplamos con el método jurídico vigente y, si algo no nos parece correcto, empleemos los mecanismos para que esté claro si esa ley es constitucional o no. Lamentablemente hay algunos que, no sé, están tan convencidos de tener la razón que pasan por encima de todo. Ojalá que se rectifiquen", señaló.

Además, la magistrada consideró que, hasta la fecha, no está tipificado en el ordenamiento jurídico peruano penal el delito de lesa humanidad "porque falta tipificar los elementos del contexto" para que se pueda identificar dicho delito. Al respecto, Luz Pacheco señaló que "se entiende que es el Estado el que pueda cometer este tipo de crímenes".

"Y además tiene que ser una acción como la de los nazis, que era todo el aparato estatal: Parlamento, jueces, todos estaban decididos a exterminar la raza judía y que solo quedara la raza aria. Eso, en el Perú, no pasó. En el Perú lo que ocurrió en esos años fue que el terrorismo, como pasa ahora con los extorsionadores, mataba a la gente. ¿Y qué hizo el Estado peruano? Defender a los civiles frente a estas agresiones", puntualizó.