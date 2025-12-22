Luz Pacheco lamentó uso "indebido" de una sentencia del TC que permitió al Congreso tener iniciativa de gasto

En RPP, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) consideró que el TC no tiene responsabilidad en el impacto de las leyes del Congreso en la caja fiscal.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, consideró que ese organismo no tiene la "culpa" del impacto negativo de las leyes del Congreso en la sostenibilidad fiscal del país.



En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que la sentencia del TC de 2022, en la que abre las puertas a que el Congreso impulse leyes que generen más gasto al Estado, "fue una medida de excepción que permitía la contratación de todo el personal sanitario que había trabajado durante la época de la pandemia".



En 2021, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que declaró en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regulaba su proceso de reforma, argumentando que la norma vulneraba el artículo 79 de la Constitución, que establece que los legisladores no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Sin embargo, el TC indicó en su fallo que tal prohibición "no impide que una iniciativa legislativa pueda constituir una fuente jurídica para que, posteriormente, y en el ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo, este determine o considere la inclusión de las partidas necesarias en la ley de presupuesto anual para atender los gastos que eventualmente se generen para su materialización".



"Yo no diría que hubo un error de parte del tribunal", enfatizó Pacheco Zerga, aunque lamentó que esa decisión del TC haya sido usada como "paraguas" por el Legislativo para "gastar como les parezca". "[Se ha utilizado] indebidamente", cuestionó.



La magistrada señaló que existen dos pronunciamientos posteriores del TC que refieren "que no es constitucional que no se cuente con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas" para legislar en materia de gasto, pero que estas sentencias suelen ser ignoradas.



Cuando se le consultó sobre el anuncio de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, de que el Gobierno está trabajando en una estrategia legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional diversas normas aprobadas por el Congreso que carecen de respaldo presupuestario y ponen en riesgo la caja fiscal del país, Luz Pacheco respondió:



"Creo que es una medida muy positiva que justamente se le pidió en esa mesa de trabajo que hubo para que el Estado o el Ejecutivo demostrara su real compromiso con lograr cuidar la estabilidad. Estamos esperando esas demandas y daremos la prioridad que corresponde".