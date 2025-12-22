Martín Vizcarra: PJ archiva investigación por presunta colusión simple en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada una excepción de litispendencia que presentó la defensa legal del expresidente Martín Vizcarra y archivó el proceso penal que tenía por el presunto delito de colusión simple en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esto cuando ya estaba por iniciar el juicio oral.

La Sala Superior concluyó en su resolución emitida el último 16 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, que mantener dos procesos penales basados en los mismos hechos punibles, pese a tener calificaciones jurídicas distintas, afecta el principio constitucional de ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

La litispendencia es un concepto del derecho procesal que ocurre cuando ya existe un juicio en curso entre las mismas personas, por el mismo asunto y con los mismos motivos. En ese caso, ningún otro tribunal puede aceptar un segundo juicio idéntico. El objetivo es evitar sentencias contradictorias y que se repitan procedimientos innecesarios.



El Fiscal Germán Juárez Atoche había solicitado 10 años de prisión y el pago de 39 mil 390 soles como días -multa contra Vizcarra por el presunto delito de colusión simple por presuntamente haber favorecido a dos consocios empresariales con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro en las licitaciones para la ejecución del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2.

En tanto, la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió que el Vizcarra Cornejo pague 37 millones de soles por reparación civil a favor del Estado.



Vizcarra continúa en prisión

El Poder Judicial condenó el pasado 26 de noviembre a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, condena que viene cumpliendo en el Penal de Barbadillo.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, durante la lectura de sentencia.

Respecto a Lomas de Ilo, el juzgado dispuso una pena de seis años de prisión contra el exmandatario, mientras que, por el Hospital de Moquegua, la pena impuesta llegó a los ocho años de cárcel.