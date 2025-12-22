Delia Espinoza presentó demanda de amparo para anular la inhabilitación por 10 años del Congreso

Delia Espinoza presentó este recurso en el que alega que el Parlamento vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió al Poder Judicial que deje sin efecto la decisión que emitió el pleno del Congreso de la República, el último 3 de diciembre, de inhabilitarla por 10 años en el ejercicio de la función pública.



A través de su defensa legal, Espinoza Valenzuela presentó una demanda de amparo en el que alega que el Parlamento vulneró su derecho fundamental al debido proceso en cuanto a la debida motivación de las decisiones, derecho a un proceso imparcial, derecho a la defensa y derecho a la igualdad y la no discriminación a raíz de este caso.



Esta demanda de amparo fue interpuesta ante la Tercera Sala Constitucional de Lima para que se proceda con el trámite respectivo.



El pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR que inhabilita por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza, después de atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N.° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.