PJ conformó comisión de alto nivel para impulsar reforma integral del sistema de justicia

Este grupo de trabajo se encargará de elaborar una propuesta sobre la modificación y actualización de la Ley Orgánica de la institución.

La Sala Plena de la Corte Suprema de la República dispuso la conformación de una comisión de alto nivel que se encargará de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia.

El órgano presidido por la titular del Poder Judicial, Janet Tello, consideró pertinente trabajar en un proyecto estructural que responda a los desafíos y realidad que afrontan los usuarios del servicio de justicia y la sociedad en general, ello ante las modificaciones o intentos de reforma externa.

Esta decisión se da de acuerdo con lo establecido en el Artículo 138 de la Constitución Política, que señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo se ejerce por el Poder Judicial mediante sus órganos jerárquicos con arreglo a la Carta Magna y las leyes.

Asimismo, el Artículo 139 de la Constitución añade que el Poder Judicial es único, exclusivo e independiente respecto de su función jurisdiccional.

Quién la integran

La comisión estará presidida por la propia Tello Gilardi e integrado, además, de los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.

Entre las tareas encargadas al mencionado grupo de alto nivel figuran la de elaborar una propuesta sobre la modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución corrida N° 000001-2026-SP-CS-PJ-2026-SP-CS-PJ, se dispone que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brinde el apoyo técnico correspondiente.

El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial que, entre otros asuntos, decide sobre la marcha institucional de este poder del Estado.

La titular del Poder Judicial, Janet Tello, señaló en su discurso de Apertura del Año Judicial 2026 que ninguna reforma constitucional o legal puede afectar su autonomía e independencia ni debilitar la protección jurisdiccional de los derechos de las personas.

“El Poder Judicial es un poder del Estado, y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, expresó la magistrada en aquella oportunidad.