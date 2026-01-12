Últimas Noticias
PJ evaluará el martes 13 de enero si amplía plazo de investigación a Cerrón por caso de financiamiento de campañas electorales de Perú Libre

Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido Perú Libre.
Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido Perú Libre. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

El Poder Judicial evaluará este martes 13 de enero el pedido fiscal para que se amplíe por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre entre los años 2008 al 2021.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 09:30 a. m., el juez Leodan Cristóbal Ayala analizará el requerimiento que hizo, el 27 de octubre del 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) que tiene a su cargo está investigación preparatoria seguida a Cerrón Rojas y otros por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
 
El magistrado también escuchará este martes los argumentos de la defensa legal de Vladimir Cerrón y de sus coinvestigados, así como del representante de la Procuraduría Pública asignada al caso a fin de poder emitir una decisión respecto al referido requerimiento fiscal en los próximos días.
 
El último 7 de enero, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que emitió, el juez Leodan Cristóbal Ayala, el 4 de diciembre del 2025, en la que declaró “infundada” la solicitud que interpuso Vladimir Cerrón para que se varíe el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por una medida de comparecencia con restricciones dentro de esta investigación preparatoria.

Vladimir Cerrón Fiscalía Poder Judicial Campañas electorales Perú Libre

