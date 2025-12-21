Fiscalía pide que se amplíe plazo de investigación contra Cerrón por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales de Perú Libre

El pedido fiscal de prórroga de investigación preparatoria fue presentado ante al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, quien programó para el martes 13 de enero del 2026 una audiencia virtual para su evaluación.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que amplíe por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre entre los años 2008 al 2021.

El requerimiento fue hecho el último 27 de octubre por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), que tiene a su cargo está investigación preparatoria seguida a Cerrón Rojas y otros por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del estado.

El pedido fiscal de prórroga de investigación preparatoria fue presentado ante al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, quien programó para el martes 13 de enero del 2026 a las 9:30 a. m. una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El magistrado recordó en su resolución de programación de esta audiencia virtual del último 8 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, que "el inciso 2 del artículo 342° del Código Procesal Penal establece que “tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria".

El último 4 de diciembre, el juez Leodán Cristóbal Ayala declaró “infundada” la solicitud que interpuso Vladimir Cerrón para que se varíe el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra por una medida de comparecencia con restricciones dentro de esta investigación preparatoria.

A través de su defensa legal, Cerrón Rojas presentó el último 11 de diciembre un recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue "concedido" por el juez Cristóbal Ayala, el último,15 de diciembre, quien dispuso remitir dicho recurso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final respecto a la situación legal de Vladimir Cerrón en los próximos días.