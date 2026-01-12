Poder Judicial evaluará este martes el pedido de José Luna para que se archive proceso penal por caso Lava Jato

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el juez Víctor Alcocer Acosta analizará el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el legislador José Luna Gálvez.

El Poder Judicial evaluará este martes 13 de enero el pedido del congresista José Luna Gálvez para que se archive el proceso penal que afronta por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.



En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el juez Víctor Alcocer Acosta analizará el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el legislador, a través de su defensa legal, para que se archiven los cargos (lavado de activos y organización criminal) que le atribuye la Fiscalía dentro de este proceso penal.



El magistrado también escuchará este martes los argumentos de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato a fin de poder emitir una decisión respecto el pedido del referido legislador en los próximos días.



El congresista José Luna Gálvez también afronta un proceso penal junto a otras personas por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el que el Ministerio Público pidió que se le imponga la pena de 22 años y 8 meses de prisión al acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado a raíz de este caso.