Poder Judicial admitió a trámite querella interpuesta por Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por difamación agraviada

El Poder Judicial admitió a trámite la querella que interpuso la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación agravada

La jueza supremo provisional, Norma Carbajal, adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por Espinoza Valenzuela cumplió con los requisitos establecido en el apartado 1 del artículo 460 del Código Procesal Penal para ser admitido.

Mediante una resolución emitida el último 22 de enero, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada dispuso que esta querella sea puesta en conocimiento del titular del Parlamento Nacional a fin de que de considerarlo necesario, amplíe la contestación de la querella promovida en su contra.

Como se recuerda, la exfiscal de la Nación querelló a Fernando Rospigliosi a raíz de un mensaje en la red social X (antes Twitter), del 7 de julio del 2025, en la que afirmó que Delia Espinoza era aliada del terrorismo y de las economías ilegales por haber mantenido una reunión con deudos de las víctimas de las manifestaciones sociales registradas en diciembre del 2022 y a principios del 2023, entre otros hechos.

En su recurso, Espinoza Valenzuela informó que el 10 de julio del 2025 envió una carta notarial a Rospigliosi para que se rectifique de las expresiones en su contra por considerarlas difamatorias y exceder su derecho a la libertad de expresión, pero no solo hizo caso omiso, sino que se reafirmó en sus expresiones.

Por ello, Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial que se imponga a Fernando Rospigliosi dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad y se fije la suma de un millón de soles por concepto de reparación civil.