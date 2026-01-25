Fernando Rospigliosi: "El presidente no ha tenido la delicadeza de invitarme ni un chifa, ni un wantán"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la relación que existiría entre el jefe de Estado José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, con quien sostuvo reuniones extraoficiales, según revelaron medios periodísticos.

Como se recuerda, Edwin de la Cruz, quien fuera abogado del citado ciudadano chino, señaló que su entonces patrocinado y el mandatario mantienen una relación de amistad que data desde 2024, año en que Jerí Oré ejerció la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Parlamento.

Además, en mayo de ese año, el informe final de una comisión del Parlamento encargada de investigar las licitaciones públicas y contratos suscritos por el Estado con empresas chinas identificó a dos compañías de Zhihua Yang como parte de "un engranaje facilitador del modus operandi" de 13 empresas chinas "en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el MTC durante los periodos 2018-2022". Vale resaltar que Jerí Oré fue vicepresidente de la referida comisión investigadora.

Al respecto, Rospigliosi Capurro dijo no conocer al empresario chino y que desconoce la relación que este habría tenido con el presidente.

"Nada, nunca [lo conocí]. No conozco a ese señor chino que ahora se ha hecho tan famoso y no sé cuál era la relación que tenía con el señor Jerí. Parece que eran amigos desde hace algún tiempo, no lo sé", destacó.

"Jamás [me reuní con Zhihua Yang]. El presidente no ha tenido la delicadeza de invitarme ni un chifa, ni un wantán, ni un caramelito chino", sostuvo.

"Me parece absurdo, por sospechas, vacar a un presidente"

Por otro lado, Rospigliosi Capurro reiteró que le parecía "absurdo" vacar a un presidente solo "por sospechas" de presuntos actos de corrupción.

"Yo lo he repetido muchas veces: me parece absurdo a estas alturas, por sospechas [...] vacar a un presidente, en una situación como la que vive el Perú, una situación de inseguridad, aumento de la delincuencia y en vísperas de un proceso electoral, y teniendo en cuenta que no estamos ante el inicio de un gobierno de cinco años, sino ante un gobierno que termina el 28 de julio, eso sería totalmente absurdo y contraproducente", enfatizó.

"Imagínate cambiar todo el gabinete ministerial, cambiar a los viceministros, cambiar a los principales funcionarios públicos para empezar de nuevo, de cero, a estas alturas eso solamente le haría daño al Perú. Y alguna gente, por intereses electorales, pretende hacer eso, pero yo no estoy de acuerdo", añadió.

El titular del Parlamento remarcó también que le parecía "totalmente irresponsable" que sectores políticos estén voceando posibles reemplazos del presidente de la república en caso este sea removido del cargo.

"Renovación Popular, ellos han planteado ya como presidenta de la República a la señora Maricarmen Alva. Otros han planteado como presidenta de la República a la señora Gladys Echaíz, que es candidata de Renovación Popular, y así", señaló.

"Yo creo que se está jugando con una irresponsabilidad tremenda. A estas alturas decir, ‘bueno, a mí me parece que fulanito debía ser presidente, o menganito debía ser presidente’. ¡Qué cosa! Se ponen a rifar la Presidencia de la República a dos meses de las elecciones y a cuatro de terminar el gobierno. Eso me parece totalmente irresponsable, yo no estoy de acuerdo y espero que eso no se concrete", puntualizó.