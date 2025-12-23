PJ ordenó que la Procuraduría sea incorporada como actor civil en investigación a Francisco Sagasti

La Procuraduría podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país imponga el Poder Judicial a Francisco Sagasti. | Fuente: Andina

La Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer al expresidente Francisco Sagasti y a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.

Esto debido a que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "fundada" la solicitud que presentó la defensa legal de nuestro país para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de la investigación preparatoria seguida al exmandatario y sus exministros del Interior en la Fiscalía por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del estado a raíz de este caso.

Mediante una resolución emitida el último 18 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que la solicitud de constitución en actor civil presentada por la Procuraduría General del Estado cumplió los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitida, como presentar un relato detallado del hecho delictivo investigado, explicar las razones que sustentan su pretensión y precisando el monto de reparación civil solicitado respecto del hecho ilícito.

"La argumentación ofrecida resulta adecuada para admitir su constitución como actor civil, dado que los hechos invocados como fundamento deberán ser debidamente acreditados en el transcurso del proceso penal" precisa Checkley Soria en su resolución.

Bajo este criterio, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "infundadas" las oposiciones formuladas por los abogados de los investigados contra la solicitud de constitución en actor civil presentada por la defensa legal de nuestro país en este caso.

La Procuraduría General del Estado presentó dentro de su solicitud de constitución en actor civil, una propuesta inicial para que el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice paguen en forma solidaria, la suma de 400 mil soles por concepto de reparación civil a favor de nuestro país en este proceso penal.

La defensa legal de nuestro país sostiene que en este caso se produjo un daño extrapatrimonial, específicamente daño moral relacionado con la buena imagen, reputación e identidad institucional del Estado peruano bajo el argumento que las acciones investigadas afectaron la credibilidad, prestigio y confianza de la administración pública.

El Ministerio Público inicio está investigación preparatoria luego que, en abril último, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del interior Rubén Vargas y José Elice por presunto abuso de autoridad por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.

No obstante, la representación nacional no alcanzo los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que planteaba la inhabilitación de Francisco Sagasti por 10 años para el ejercicio de la función pública por presunta infracción constitucional a raíz de este caso.