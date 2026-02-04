Poder Judicial evaluará el 6 de febrero pedido de Juan José Santiváñez para cerrar investigación por presunto tráfico de influencias

El exministro del Interior, Juan José Santivañez, solicito al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación el cierre de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

A través de su defensa legal, Santivañez presentó una solicitud de control de plazo el 17 de diciembre del 2025 con el que busca que la Fiscalía de la Nación disponga la conclusión de esta investigación preliminar y emita el pronunciamiento que corresponda, es decir, si presenta una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República o bien archiva el caso.

En dicho recurso, la defensa legal del extitular del Interior informó que el 6 de octubre del 2025 solicitó la Fiscalía de la Nación emita el pronunciamiento que corresponda, y a la fecha no ha obtenido respuesta.

Ante ello, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el viernes, 6 de febrero, a las 11:30 de la mañana una audiencia virtual para evaluar esta solicitud de control con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

La Fiscalía de la Nación investiga a Santivañez por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus clientes, hecho que fue rechazado por el extitular del Interior.