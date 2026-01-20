Santiváñez señala como "absolutamente falso" lo dicho por el premier sobre la falta de filtros para ingresar a Palacio

El exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, vocero de Alianza para el Progreso (APP) y candidato al Senado por ese partido, en diálogo con RPP, calificó como "absolutamente falso" lo dicho por el premier Ernesto Álvarez respecto a la falta de filtros al momento del ingreso a Palacio de Gobierno por parte de visitantes.

El dominical Cuarto Poder reveló que el empresario chino Jiwu Xiadong -quien afronta una orden de arresto domiciliario a raíz de un proceso vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera- se reunió tres veces con José Jerí en Palacio de Gobierno, entre diciembre de 2025 y enero de este año.

No obstante, ayer, el presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con El Comercio, dijo que no había filtros en dicha sede del Ejecutivo para conocer si algún invitado "está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales".

"El tema es muy claro: los filtros de Palacio, por el tema de la falta de interoperabilidad que hay en el Estado mismo, Palacio no tiene ningún filtro, ninguna información, ningún sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado [...] No hay interoperabilidad", indicó.

"Técnicamente, sí [puede entrar hasta un asesino] Y eso es uno de los grandes problemas que hemos observado a raíz de esto. Es gravísimo, no hay mayor control porque los que van a ser invitados o los que ingresan a Palacio lo hacen siempre invitados por alguien [y] se guarda un registro de quién los invitó", agregó.

"Pretende sorprender al país"

Al respecto, Santiváñez Antúnez dijo que, desde su experiencia como funcionario del gobierno de Dina Boluarte, podía asegurar que lo dicho por Álvarez Miranda "es absolutamente falso".

"Lo que creo que ha hecho penosamente [Álvarez] es pretender sorprender al país con argumentos que son absolutamente falsos", refirió.

"Para empezar, la manifestación del premier de decir que cualquier persona puede entrar a Palacio de Gobierno es absolutamente falso. Ninguna persona que no esté plenamente identificada y a la cual no se le pasen los registros de seguridad puede ingresar a Palacio y pudo haberse detectado, perfectamente, como estoy seguro que se ha hecho, que este ciudadano chino tenía una requisitoria con la justicia y, por tanto, inmediatamente se le tenía que haber detenido", remarcó.

Santiváñez agregó que el nivel de seguridad en el ingreso a Palacio de Gobierno es tal "que, incluso, hasta los propios periodistas tienen que esperar a las afueras de las instalaciones hasta que no se autorice plenamente, por los protocolos de seguridad".

"Que el premier diga que cualquier persona puede entrar a Palacio de Gobierno no solamente nos expone en el ámbito de una vulnerabilidad respecto a un tema de seguridad, sino también resulta ser absolutamente irrisorio, absolutamente una manifestación penosa", enfatizó.

Asimismo, el exministro reiteró la exigencia que ha hecho su partido para que el presidente José Jerí renuncie al cargo ante la "divergencia de versiones" que ha dado respecto a sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

"La renuncia es un acto propio que se exige a la autoridad para dar un paso al costado frente a la divergencia de versiones que da. El presidente de la República interino creo que hoy ha demostrado que no cuenta con la solvencia moral suficiente para asumir el cargo al haber, digamos, primero, pretendido ocultar sus relaciones personales con determinadas personas vinculadas a empresas chinas. Segundo, a cambiar de manera reiterada de versión con la intención de disculpar o disuadir cualquier tipo de cuestionamiento que se pudiera dar a esta conducta. Primero dijo que fue a un chifa porque tenía hambre, luego dijo que fue acompañado del ministro del Interior", refirió.

"Ojo, hay cosas que no ha dicho, que las sabemos perfectamente porque se comenta en el ámbito político. No ha dicho, por ejemplo, que cuando fue con el ministro del Interior, también fue con uno de los asesores personales del ministro del Interior que no participa de ningún operativo, de ninguna diligencia. Por tanto, eso demuestra manifiestamente que esa reunión no fue ocasional, sino concertada. Luego dice que, en realidad, era un amigo el ciudadano chino y que por eso acude constantemente después de los operativos. O sea, diversas versiones que hacen ya creer que su palabra es absolutamente inverosímil y que no reúne estas cualidades", puntualizó.