Elecciones 2026: 55 congresistas que buscan la reelección están bajo investigación de la Fiscalía, según plataforma RTC

Más de 10 partidos políticos llevan, entre sus filas, a congresistas que buscan la reelección y que enfrentan procesos en la Fiscalía. | Fuente: RPP

Delitos de corrupción son los más frecuentes en las investigaciones

El delito que más se repite es el de "tráfico de influencias", siendo nombrado 54 veces en las investigaciones fiscales consignadas por la plataforma RTC. Le siguen las investigaciones por el presunto delito de "peculado" con 25 menciones; "concusión" con 16 menciones; "falsa declaración y falsificación de documentos" con 8 menciones y "abuso de autoridad" con 7 menciones.

De esta forma se obtiene que la mayor parte de los delitos por los que son investigados los congresistas que buscan la reelección son delitos de corrupción, lo que enciende las alertas al tratarse de funcionarios que buscan continuar en el cargo, advirtió el abogado penalista Luis Lamas Puccio a El Poder en tus Manos.

"[Estas denuncias son sobre] casos de corrupción en los que participan funcionarios públicos del más alto nivel, generando tremendos desmedros económicos para la función pública y para todos los peruanos. A diferencia de cualquier otro funcionario, el parlamentario es totalmente consciente de que, en principio, está protegido por la inmunidad... y los únicos que pueden levantarse la inmunidad son ellos mismos, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso les da bastante espacio, por emplear un término, para gestar cualquier trámite porque saben que están protegidos", señaló.

En esa línea, agregó que la reelección funciona como un salvavidas para algunos representantes en el Parlamento. "Mientras se investiga, se indaga, se acusa, se levanta la inmunidad parlamentaria a través del antejuicio, el proceso penal dura 10 o 14 años que superan y triplican largamente los periodos por los cuales los congresistas han sido elegidos. Por eso la importancia de volver a ser elegidos (...) El mejor salvavidas que puede tener un funcionaro vinculado a la corrupción es volver a ser elegido. Mientras que sea elegido va a estar jurídicamente protegido y así transitara de un eperiodo a otro periodo", mencionó.





Revisar los antecedentes de los candidatos es una tarea ciudadana

Maite Vizcarra, líder de la plataforma Revisa Tu Candidato - RTC, señaló a El Poder en tus Manos que la finalidad de difundir esta información es que la ciudadanía tome mejores decisiones al momento de votar y que los congresistas expliquen su situación legal o, de ser el caso, la puedan subsanar.

"Este es un instrumento que le sirve a la ciudadanía para que sepan que existen este tipo de procesos y en qué situación está el que quiere postularse otra vez. Y, al mismo tiempo, sirve para darle la oportunidad a esa persona [candidato] de que ordene su situación ante nosotros los ciudadanos y nos cuente, porque lo peor que puede hacer es quedarse callado y esperar a que entremos en suspicacias escarbando en la información que él no nos quiere contar", indicó Vizcarra.

La especialista agregó también que los detalles mencionados en el reporte significan que "estas personas están en una situación de investigación, imputadas o que todavía no tiene una sentencia". Así, precisa que "lo único que demuestra el informe es que esa persona tiene un entredicho con la justicia. Lo que hay que hacer, y es nuestra recomendación, es que si alguien que pretende postular tiene esta situación, lo mejor es que lo explique y diga 'tengo una investigación porque alguien me ha acusado (...) o yo tengo un proceso en curso por una situación que todavía se está dilucidando y estoy esperando que se culmine'", añade Vizcarra.

Finalmente, señaló que la información que se ha consignado es pública. "Hemos hecho un corte de tiempo y estamos mostrando la información hasta noviembre del año 2025. Si hay actualizaciones que deberían darse; es decir, si han habido cambios o no, el interesado debería pedir a las entidades fiscales o al Ministerio de Justicia que hagan dicha actualización", precisó.