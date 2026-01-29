Confirmado: la programación de árbitros para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Regresa lo bueno. Desde este viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero se jugará la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto; la primera división del fútbol peruano.

El partido que abrirá fuegos en esta nueva temporada de la Liga1 es el de Sport Huancayo contra Alianza Lima. Los íntimos van con lo mejor que tienen disponible, con la idea de sumar una victoria en el primer partido oficial de Pablo Guede como director técnico en el elenco blanquiazul. Federico Girotti, Mateo Antonio y Jairo Vélez apuntan a tener minutos en el campo de juego.

En esta jornada de la Liga1, también, el tricampeón Universitario de Deportes tendrá acción al jugar de local contra ADT en el Estadio Monumental. Por su parte, Sporting Cristal irá a Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso.

Los árbitros para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (árbitro Joel Alarcón)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (árbitro Junior Rivera)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (árbitro Víctor Cori)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (árbitro Daniel Ureta)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (árbitro Edwin Ordóñez)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (árbitro Kevin Ortega)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio Campeones del 36 (árbitro Jordi Espinoza)

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (árbitro Micke Palomino)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Walter Guadalupe)