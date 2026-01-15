Juan Pablo Varillas vs. Andrea Collarini: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal del Challenger de Buenos Aires?

Juan Pablo Varillas vs. Andrea Collarini EN VIVO: se enfrentan este viernes 16 de enero en la pista central del Club de Tenis Argentino, en Buenos Aires (Argentina). El partido corresponde a la semifinal del Challenger 50 de Buenos Aires 2026 y se jugará no antes de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour . Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
La temporada arrancó de forma positiva para Juan Pablo Varillas (#253), que con tres victorias en Buenos Aires se insertó en la semifinal. Su próximo contrincante es el local argentino Andrea Collarini (#240), el tercer sembrado del certamen.
El historial entre ambos data desde el 2013, con un saldo de 8-4 a favor de ‘Juanpi’, sin embargo, los últimos tres duelos fueron con victoria para Collarini.
Juan Pablo Varillas vs. Andrea Collarini: ¿cómo llegan a la semifinal del Challenger de Buenos Aires?
Juan Pablo Varillas sigue avanzando en el torneo. En la primera ronda derrotó 2-0 a Gonzalo Villanueva, en octavos avanzó tras el retiro del brasileño Sakamoto (1-0) y en cuartos se impuso por 2-1 al local Lautaro Midon.
¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs. Andrea Collarini EN VIVO por la semifinal del Challenger de Buenos Aires?
El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs. Andrea Collarini se disputará este viernes 16 de enero, en la cancha central del Club de Tenis Argentin, en Buenos Aires.
¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini EN VIVO por la semifinal del Challenger de Buenos Aires?
- En Perú, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 09:00 a.m.
- En Argentina, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 09:00 a.m.
- En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 09:00 a.m.
- En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 10:00 a.m.
- En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 10:00 a.m.
- En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Chile, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini comienza no antes de las 11:00 a.m.
¿Dónde ver la semifinal del Challenger de Buenos Aires EN VIVO por TV?
El Challenger 50 de Buenos Aires 2026 se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour y Challenger TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.