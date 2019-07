La novela gráfica de Alan Moore planteaba una posible guerra nuclear entre EE.UU. y la Unión Soviética. Al buscar un equivalente, la respuesta que encontraron fueron los problemas raciales y la policía. "No hay cómo derrotar a los supremacistas blancos, no se va. No hay respuestas fáciles ni una solución grandiosa", indicó Damon Lindelof.