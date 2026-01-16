‘La reina del flow’ temporada 3: ¿qué pasó en el primer capítulo de la novela colombiana?

Hace unos días se estrenó la tercera temporada de La reina del flow que marcó el regreso de Yeimy Montoya y Charly Flow, interpretado por Carolina Ramírez y Carlos Torres.

¿Dónde ver los capítulos completos de La reina del flow 3?

En total, la temporada 3 de La reina del flow tendrá 64 capítulos y Netflix anunció que ya está disponible en la plataforma, solo que se dividirá el estreno en tres partes:

· 14 de enero de 2026: 1 al 19

· 9 de febrero de 2026: del 20 al 40

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno para los capítulos finales, pero se espera que sea para marzo.

¿Qué pasó en el primer capítulo de la temporada 3 de La reina del flow?

La nueva temporada comenzó con fuerza. En el primer capítulo se ve que la avioneta donde iba Yeimy Montoya sufre un accidente y desata la angustia de Charly Flow y Pez Koi.

Tras ello, hay un salto en el tiempo de tres años donde se ve que la pareja tiene una relación sólida y manejan su productora musical dejando atrás lo vivido en el pasado.

No obstante, su tranquilidad se ve amenazada por la aparición de Sky, una mujer talentosa que despierta los celos de Yeimy y se gana la admiración de Charly. ¿Habrá un triángulo amoroso?

Paralelo a ello, desde la cárcel, Mike Rivera planea su venganza para destruir a la pareja.

Mira el tráiler oficial de la temporada 3 de La reina del flow

Reparto de la temporada 3 de La reina del flow

Carolina Ramírez es Yeimy Montoya

Carlos Torres es Charly Cruz/Charly Flow

Juan Manuel Restrepo es Erick Cruz/Pez Koi

Alisson Joan es Sky

Mariana Gómez es Irma Serna/ El huracán

Marcelo dos Santes es Mike Rivera

Juan Palau es Joaquín Pulido/ Drama Key

Lucho Velasco es Dúver Cruz/Manín

Marcos Andrés Carrño ' Kiño' es Axel Rodríguez

