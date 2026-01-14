‘La reina del flow temporada 3’: horario, reparto y dónde ver la novela con el regreso de Yeimy Montoya y Charly Flow

La tercera temporada de La reina del flow marca el esperado regreso de Yeimy y Charly, quienes se enfrentan a nuevos conflictos y sorpresas.

La reina del flow logró cautivar al público no solo por la intensa historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, también por su banda sonora original, cuyas canciones trascendieron la pantalla y se instalaron en el gusto de toda Latinoamérica.

El impacto de la primera temporada se mantuvo con la segunda entrega, que apostó por conflictos, traiciones, reconciliaciones y giros inesperados. La evolución de los personajes hizo que la audiencia atenta.

Por ese motivo, se confirmó una tercera temporada de La reina del flow.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘La reina del flow’?

La tercera temporada de La reina del flow llegará a la pantalla el 13 de enero de 2026 a las 9:30 p. m.

El tráiler confirma el regreso de los personajes emblemáticos y adelanta un escenario marcado por contrastes. Yeimy Montoya aparece atravesando un momento de aparente plenitud debido a su embarazo, aunque rápidamente las imágenes dan paso a escenas de tensión que sugieren un accidente y abren interrogantes sobre su destino.

El material promocional deja entrever que la posible desaparición o muerte de Yeimy tendría un fuerte impacto en Charly Flow, su hijo Eric y en el entorno de la discográfica Soul & Bass. A este panorama se suma la introducción de Sky, nuevo personaje interpretado por Alisson Joan, cuya llegada promete alterar el equilibrio de la historia.

De acuerdi con la sinopsis oficial, Sky podría convertirse en el punto de quiebre de Yeimy y Charly. Además, la mención de Alma, presunta hija de los protagonistas, añade nuevas incógnitas sobre el futuro de la trama. Además, parece que habría una relación sentimental con Charly Flow.

Mira el tráiler oficial de la temporada 3 de ‘La reina del flow’

¿Dónde ver la temporada 3 de ‘La reina del flow’?

Su estreno está previsto solo para Caracol Televisión y también en Netflix, pero solo los primeros 19 episodios.

Reparto de la temporada 3 de ‘La reina del flow’

Carolina Ramírez es Yeimy Montoya

Carlos Torres es Charly Cruz/Charly Flow

Juan Manuel Restrepo es Erick Cruz/Pez Koi

Alisson Joan es Sky

Mariana Gómez es Irma Serna/ El huracán

Marcelo dos Santes es Mike Rivera

Juan Palau es Joaquín Pulido/ Drama Key

Lucho Velasco es Dúver Cruz/Manín

Marcos Andrés Carrño ' Kiño' es Axel Rodríguez