'Stranger Things 5' logra el segundo mejor estreno semanal de toda la historia de Netflix y rompe nuevo récord

Stranger Things 5 sigue rompiendo récords luego de su estreno en Netflix el último 26 de noviembre con el regreso de una nueva producción de la exitosa serie de los hermanos Matt y Ross Duffer.

De acuerdo con un nuevo reporte de Netflix, difundido por Deadline y The Hollywood Reporter este martes, la quinta temporada de Stranger Things se volvió “el segundo estreno más grande de cualquier serie original” de la popular plataforma de streaming.

Netflix dio a conocer que los primeros cuatro episodios de Stranger Things 5 acumularon 59,6 millones de visitas en todo el mundo “en los días posteriores a su estreno”. Por consiguiente, se volvió “el estreno más grande de la historia para una serie en inglés” en la plataforma.

“Esto supera el récord de la semana de estreno que ostentaba la primera temporada de Merlina, que acumuló aproximadamente 56 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días”, precisó Deadline.

Es así como las cifras de Stranger Things 5 solo están detrás de la segunda temporada de El juego del calamar que acumuló 68 millones de visualizaciones en su primera semana de estreno.

Los primeros cuatro episodios de 'Stranger Things 5' consiguieron 59,6 millones de vistas en todo el mundo.Fuente: Netflix

Temporadas de Stranger Things entrar al top 10 semanal de Netflix

Por otro lado, Netflix reveló que esta última temporada de Stranger Things 5 hizo que las cuatro anteriores temporadas de la serie logren entrar al Top 10 semanal, algo que fue una novedad para la compañía de transmisión.

La primera temporada se ubicó en el tercer puesto (8,9 millones de visualizaciones), la cuarta temporada en el quinto lugar (6,1 millones de visualizaciones), la segunda temporada en la sexta ubicación (5,6 millones de visualizaciones) y la tercera estuvo octava en la lista (4,6 millones de visualizaciones).

“La plataforma afirma que, desde el estreno de la primera temporada en 2016, Stranger Things ha acumulado 1200 millones de visualizaciones en total”, señaló Deadline.

Asimismo, los hermanos Matt y Ross Duffer expresaron su alegría por la respuesta de los fanáticos a la nueva temporada de Stranger Things.

“Esto significa muchísimo para nosotros, y sabemos que significa igual de importante para los miles de actores y equipo que pusieron su sangre, sudor y lágrimas para dar vida a esta historia”, manifestaron en un comunicado.

Estreno de Stranger Things 5 colapsó el servicio en Netflix

El estreno de la nueva temporada de Stranger Things llegó a colapsar el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informaron revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), del último miércoles 26 de noviembre, justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentados problemas para algunos usuarios.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Del mismo modo, un portavoz de Netflix señaló a Variety que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos".