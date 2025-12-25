‘Beso dinamita’: reparto, episodios y por qué este k-drama es el nuevo fenómeno de Netflix

Este 25 de diciembre, Netflix no solo celebra el estreno del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things. También suma a su catálogo el capítulo final de Beso dinamita, una comedia romántica surcoreana que ha logrado posicionarse entre las producciones más vistas de la plataforma.
Protagonizada por Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin, junto a Kim Mu-jun y Woo Da-bi, la miniserie ya se encuentra disponible en su totalidad y ha conseguido destacar incluso en una semana marcada por grandes lanzamientos, como los nuevos episodios de Stranger Things y el regreso de Emily en París con su temporada 5.
Lejos de pasar desapercibida, Beso dinamita (Dynamite Kiss, en inglés) logró ingresar al Top 10 de Netflix en más de 80 países. Su historia, impulsada por un beso inesperado, se desarrolla entre malentendidos, tensiones emocionales y sentimientos que crecen de forma inevitable.
Con motivo del estreno del episodio final, los protagonistas compartieron mensajes de agradecimiento con los fans. Jang Ki-yong aseguró que el verdadero punto fuerte de la historia se encuentra en el último capítulo, mientras que Ahn Eun-jin destacó la conexión emocional que la serie ha generado con audiencias de distintas culturas.
Mira el tráiler de Beso dinamita a continuación...
¿De qué trata Beso dinamita?
Gong Ji-hyuk es un líder de equipo metódico y reservado cuya rutina se ve alterada cuando Go Da-rim, su nueva compañera de trabajo, lo besa de forma inesperada. Ella oculta un secreto: finge ser una madre casada para sobrevivir laboralmente. Lo que comienza como una estrategia termina transformándose en una relación marcada por emociones sinceras y decisiones difíciles.
¿Quiénes actúan en Beso dinamita?
El reparto principal de la miniserie surcoreana está conformado por:
- Jang Ki-yong como Gong Ji-hyuk
- Ahn Eun-jin como Go Da-rim
- Kim Mu-jun como Kim Sun-woo
- Woo Da-bi como Yoo Ha-young
- Choi Kwang-il como Kong Chang-ho
- Nam Ki-ae como Kim In-ae
- Jung Ga-hee como Gong Ji-hye
- Cha Mi-kyung como Jung Myung-soon
- Kim Soo-ah como Go Da-jung
- Jo Soo-yeon como Lee Soo-jin
- Chae Ja-woon como Kim Joon
- Seo Sang-won como Yoo Jin-tae
- Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok
- Jeong Hwan como Yoo Tae-young
- Park Jin-woo como Ma Jong-gu
- Park Ji-ah como Bae Nan-sook
- Jung Soo-young como Jang Jin-hee
- Park Jeong-yeon como Lee Go-eun
- Shin Joo-hyup como Kang Kyung-min
Lista de episodios de Beso dinamita
La miniserie cuenta con 14 episodios, disponibles en su totalidad en Netflix:
- Episodio 1: Ácido nítrico, ácido sulfúrico y dinamita
- Episodio 2: Lo que el beso se llevó
- Episodio 3: Pimpón, pimpón
- Episodio 4: Deuda saldada
- Episodio 5: ¡Go Da-rim es mía! ¡Completita!
- Episodio 6: Aturdimiento y locura
- Episodio 7: Quiero casarme cuanto antes
- Episodio 8: Amor infernal
- Episodio 9: No te vayas. No quiero que te vayas
- Episodio 10: Por eso me gustas
- Episodio 11: El maestro de la cara de póquer
- Episodio 12: Dulzura extrema
- Episodio 13: El galán del huerto
- Episodio 14: Beso dinamita
¿Dónde ver Beso dinamita en streaming?
Beso dinamita, escrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min y dirigida por Kim Jae-hyun, está disponible de manera exclusiva en Netflix, con todos sus episodios ya habilitados para maratonear.