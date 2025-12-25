‘Beso dinamita’: reparto, episodios y por qué este k-drama es el nuevo fenómeno de Netflix

La miniserie surcoreana Beso dinamita se ha convertido en uno de los títulos más vistos de Netflix gracias a su mezcla de romance, humor y enredos emocionales.

Este 25 de diciembre, Netflix no solo celebra el estreno del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things. También suma a su catálogo el capítulo final de Beso dinamita, una comedia romántica surcoreana que ha logrado posicionarse entre las producciones más vistas de la plataforma.

Protagonizada por Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin, junto a Kim Mu-jun y Woo Da-bi, la miniserie ya se encuentra disponible en su totalidad y ha conseguido destacar incluso en una semana marcada por grandes lanzamientos, como los nuevos episodios de Stranger Things y el regreso de Emily en París con su temporada 5.

Lejos de pasar desapercibida, Beso dinamita (Dynamite Kiss, en inglés) logró ingresar al Top 10 de Netflix en más de 80 países. Su historia, impulsada por un beso inesperado, se desarrolla entre malentendidos, tensiones emocionales y sentimientos que crecen de forma inevitable.

Con motivo del estreno del episodio final, los protagonistas compartieron mensajes de agradecimiento con los fans. Jang Ki-yong aseguró que el verdadero punto fuerte de la historia se encuentra en el último capítulo, mientras que Ahn Eun-jin destacó la conexión emocional que la serie ha generado con audiencias de distintas culturas.

Mira el tráiler de Beso dinamita a continuación...

¿De qué trata Beso dinamita?

Gong Ji-hyuk es un líder de equipo metódico y reservado cuya rutina se ve alterada cuando Go Da-rim, su nueva compañera de trabajo, lo besa de forma inesperada. Ella oculta un secreto: finge ser una madre casada para sobrevivir laboralmente. Lo que comienza como una estrategia termina transformándose en una relación marcada por emociones sinceras y decisiones difíciles.

'Beso dinamita' se convirtió en un éxito global al liderar el Top 10 de Netflix y posicionarse entre las series más vistas en más de 80 países.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Beso dinamita?

El reparto principal de la miniserie surcoreana está conformado por:

Jang Ki-yong como Gong Ji-hyuk

como Gong Ji-hyuk Ahn Eun-jin como Go Da-rim

como Go Da-rim Kim Mu-jun como Kim Sun-woo

como Kim Sun-woo Woo Da-bi como Yoo Ha-young

como Yoo Ha-young Choi Kwang-il como Kong Chang-ho

como Kong Chang-ho Nam Ki-ae como Kim In-ae

como Kim In-ae Jung Ga-hee como Gong Ji-hye

como Gong Ji-hye Cha Mi-kyung como Jung Myung-soon

como Jung Myung-soon Kim Soo-ah como Go Da-jung

como Go Da-jung Jo Soo-yeon como Lee Soo-jin

como Lee Soo-jin Chae Ja-woon como Kim Joon

como Kim Joon Seo Sang-won como Yoo Jin-tae

como Yoo Jin-tae Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok

como Han Mi-ok Jeong Hwan como Yoo Tae-young

como Yoo Tae-young Park Jin-woo como Ma Jong-gu

como Ma Jong-gu Park Ji-ah como Bae Nan-sook

como Bae Nan-sook Jung Soo-young como Jang Jin-hee

como Jang Jin-hee Park Jeong-yeon como Lee Go-eun

como Lee Go-eun Shin Joo-hyup como Kang Kyung-min

'Beso dinamita' cuenta con 14 episodios y su capítulo final se estrenó el 24 de diciembre, justo a tiempo para Navidad.Fuente: Netflix

Lista de episodios de Beso dinamita

La miniserie cuenta con 14 episodios, disponibles en su totalidad en Netflix:

Episodio 1: Ácido nítrico, ácido sulfúrico y dinamita

Ácido nítrico, ácido sulfúrico y dinamita Episodio 2: Lo que el beso se llevó

Lo que el beso se llevó Episodio 3: Pimpón, pimpón

Pimpón, pimpón Episodio 4: Deuda saldada

Deuda saldada Episodio 5: ¡Go Da-rim es mía! ¡Completita!

¡Go Da-rim es mía! ¡Completita! Episodio 6: Aturdimiento y locura

Aturdimiento y locura Episodio 7: Quiero casarme cuanto antes

Quiero casarme cuanto antes Episodio 8: Amor infernal

Amor infernal Episodio 9: No te vayas. No quiero que te vayas

No te vayas. No quiero que te vayas Episodio 10: Por eso me gustas

Por eso me gustas Episodio 11: El maestro de la cara de póquer

El maestro de la cara de póquer Episodio 12: Dulzura extrema

Dulzura extrema Episodio 13: El galán del huerto

El galán del huerto Episodio 14: Beso dinamita

'Beso dinamita' tiene todos sus episodios disponibles en streaming y puede verse completa exclusivamente en Netflix.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Beso dinamita en streaming?

Beso dinamita, escrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min y dirigida por Kim Jae-hyun, está disponible de manera exclusiva en Netflix, con todos sus episodios ya habilitados para maratonear.

