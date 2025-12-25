'Bridgerton 4': Benedict encuentra a su Cenicienta en el romántico tráiler oficial de la nueva temporada

Entre máscaras, secretos y un amor imposible, Netflix presenta el primer tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton, centrada en la esperada historia de Benedict.

Este jueves 25 de diciembre, Netflix le entregó un verdadero regalo de Navidad a los fans —o mejor dicho, a sus fieles lectores— con una promesa clara: “Detrás de una máscara, todo es posible”. Esa premisa marca el tono del tráiler de la temporada 4 de Bridgerton, que abraza el romance clásico con espíritu de cuento de hadas y coloca a Benedict Bridgerton en el centro de la historia.

El adelanto muestra el instante en que Benedict queda fascinado por una enigmática Dama de Plata durante un elegante baile de máscaras organizado por Lady Bridgerton. Lo que él ignora es que esa misteriosa mujer es, en realidad, Sophie Baek, una joven sirvienta cuya vida transcurre muy lejos del brillo y los privilegios de la alta sociedad londinense.

Con la ayuda de su hermana Eloise, Benedict inicia una búsqueda para descubrir la identidad de la mujer que lo dejó sin aliento. Sin embargo, su corazón comienza a inclinarse hacia alguien inesperado: Sophie, quien trabaja para la dominante Lady Araminta Gun. El conflicto es inevitable: Benedict se debate entre la fantasía de la Dama de Plata y la realidad de una joven marcada por su origen social, sin saber que ambas son la misma persona.

Mira el tráiler de Bridgerton 4 a continuación...

¿Qué vemos en el tráiler de Bridgerton: temporada 4?

El avance abre con Penelope Bridgerton enfrentándose nuevamente a la reina Charlotte, acompañada por Lady Danbury. La monarca, ansiosa por nuevos escándalos, exige que la temporada social comience “de la forma correcta”, obligando a Penelope a retomar su voz como Lady Whistledown.

Pronto queda claro quién será el protagonista de esta entrega: Benedict Bridgerton. Presionado por su madre, Violet, para sentar cabeza, el bohemio segundo hijo de la familia insiste en que busca un camino distinto, más libre y aventurero. Pero Violet tiene un as bajo la manga: un baile de máscaras destinado a acaparar todas las miradas.

En paralelo, conocemos a Sophie, una joven sirvienta que sueña con asistir a un baile, aunque sea solo por una noche. Contra todo pronóstico, lo logra: disfrazada como una dama de la alta sociedad y ocultando su rostro tras una máscara, llega al evento y capta de inmediato la atención de Benedict. La conexión entre ambos es instantánea, pero el hechizo se rompe cuando suenan las campanadas de medianoche. Sophie huye apresurada, dejando atrás un guante que se convierte en la única pista de su identidad.

“Cuando estás detrás de una máscara, todo puede pasar”, advierte Lady Whistledown, mientras vemos a Benedict decidido a encontrar a la mujer que cambió su destino. Violet, por su parte, percibe el cambio en su hijo: “Hablas como si fueras un hombre nuevo”.

El tráiler también ofrece breves destellos de otras historias: Violet acercándose a Marcus, Francesca junto a su esposo John, y Penelope y Colin disfrutando su nueva vida como matrimonio y padres. Todo culmina con una frase que define el corazón de esta temporada: “Es tu oportunidad. Tienes que decirle quién eres en realidad”.

Isabella Wei, Katie Leung y Michelle Mao se incorporan al elenco de la cuarta temporada de 'Bridgerton'.Fuente: Netflix

¿De qué trata Bridgerton: temporada 4?

Producida por Shondaland y bajo la supervisión creativa de Jess Brownell, la cuarta temporada de Bridgerton se inspira directamente en los cuentos de hadas clásicos. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), reacio al matrimonio y a las convenciones sociales, ve su mundo transformado cuando conoce a una misteriosa mujer enmascarada durante un baile.

Mientras intenta descubrir quién es ella, Benedict se cruza nuevamente con Sophie Baek (Yerin Ha), una ingeniosa y valiente sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun. Atrapado entre la ilusión y la realidad, Benedict deberá enfrentarse a sus propios prejuicios y decidir si el amor puede superar las barreras de clase impuestas por la sociedad.

Yerin Ha asume un rol clave en la cuarta temporada de 'Bridgerton' al interpretar a Sophie Beckett.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Bridgerton temporada 4?

El elenco principal incluye a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton Yerin Ha como Sophie Baek

como Sophie Baek Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

como Anthony Bridgerton Simone Ashley como Kate Bridgerton

como Kate Bridgerton Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

como Penelope Bridgerton Luke Newton como Colin Bridgerton

como Colin Bridgerton Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

como Violet Bridgerton Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

como la reina Charlotte Adjoa Andoh como Lady Danbury

como Lady Danbury Katie Leung como Lady Araminta Gun

como Lady Araminta Gun Hannah Dodd como Francesca Stirling

como Francesca Stirling Victor Alli como John Stirling

como John Stirling Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown



Completan el reparto: Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Michelle Mao, Emma Naomi, Hugh Sachs, Will Tilston, Polly Walker e Isabella Wei.

La cuarta temporada de 'Bridgerton' llegará al catálogo de Netflix dividida en dos partes.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Bridgerton temporada 4?

La cuarta temporada contará con ocho episodios y se estrenará en dos partes en Netflix:

Parte 1: jueves 29 de enero de 2026

jueves 29 de enero de 2026 Parte 2: jueves 26 de febrero de 2026

La serie estará disponible exclusivamente en Netflix, plataforma que también alberga todas las temporadas anteriores, así como la precuela La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, centrada en el ascenso de la joven reina Charlotte al poder y en su recorrido desde la juventud hasta su consolidación como figura clave de la Corona británica.

