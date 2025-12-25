'Stranger Things 5': a qué hora se estrena el Volumen 2 de la temporada final en Perú y Latinoamérica

Los nuevos episodios de Stranger Things 5 llegan por fin a Netflix. Conoce cuándo y a qué hora se estrenan en Perú y otros países de la región para no perderte el esperado desenlace.

La espera terminó. Este jueves, Netflix estrenará tres nuevos episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas y emblemáticas de la plataforma. La expectativa por el Volumen 2 de este tramo final es altísima: los avances anticipan un cierre intenso y épico para Eleven, Mike y el resto de la pandilla de Hawkins.

A lo largo de casi una década, la serie creada por los hermanos Duffer ha batido récords de audiencia. Su cuarta temporada se convirtió en la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, y la franquicia ya supera los mil millones de horas reproducidas a nivel global.

“Lo que hace única a esta temporada es que comienza en medio del caos, porque en última instancia nuestros héroes perdieron al final de la temporada 4”, explicó Ross Duffer, cocreador de la serie, en declaraciones a Netflix. En la misma línea, Matt Duffer adelantó que “ya nada en Hawkins es normal”.

Como antesala al estreno, Ross compartió en Instagram la duración oficial de los nuevos capítulos. El episodio 5, titulado Electrochoque, tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos; el episodio 6, La huida de Camazotz, se extenderá por 1 hora y 15 minutos; mientras que el episodio 7, El puente, durará 1 hora y 6 minutos.

Mira el tráiler del Volumen 2 de Stranger Things 5 a continuación...

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Maya Hawke interpreta a Robin Buckley, una joven que trabaja junto a Steve y se convierte en una de sus mejores amigas.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en México y Estados Unidos?

En México y Estados Unidos, los episodios del Volumen 2 se estrenarán en Netflix de manera simultánea:

5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México (CDMX)

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 Stranger Things 5 en Perú y Latinoamérica?

En Latinoamérica, los episodios del Volumen 2 se estrenarán de forma simultánea en Netflix, según el siguiente horario:

7:00 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 8:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

– Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay 10:00 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Europa?

En Europa, los episodios del Volumen 2 se estrenarán en Netflix de manera simultánea:

1:00 a. m. del 26 de noviembre – España (Islas Canarias), Reino Unido, Portugal

– España (Islas Canarias), Reino Unido, Portugal 2:00 a. m. del 26 de noviembre – España (Península), Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza

– España (Península), Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza 3:00 a. m. del 26 de noviembre – Grecia, Finlandia, Rumanía

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Lista de capítulos de Stranger Things 5

Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero

Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente

Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025

Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La quinta y última temporada de Stranger Things se puede ver exclusivamente en Netflix. Los primeros episodios ya están disponibles en la plataforma, junto con todas las temporadas anteriores, ideales para ponerse al día antes del gran desenlace.

