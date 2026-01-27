'The Pitt' temporada 2: quién es quién en la serie médica protagonizada por Noah Wyle

La serie protagonizada por Noah Wyle ofrece una mirada realista a los retos que enfrentan hoy los trabajadores de la salud. Aquí te contamos quiénes integran el elenco de su segunda temporada.

Con personajes que enfrentan nuevos desafíos profesionales y emocionales, The Pitt incrementa la tensión en su segunda temporada y convierte al hospital en el epicentro de conflictos complejos, donde no siempre existen respuestas correctas. Los primeros tres episodios ya están disponibles en HBO Max, y este jueves se estrena el cuarto.

“Que la historia de una sala de emergencias en Pittsburgh pueda resonar de manera tan amplia me parece increíble. Creo que eso habla del humanismo que impregna esta serie”, comentó Noah Wyle a RPP. El actor interpreta al Dr. Michael 'Robby' Robinavitch, un papel que recientemente le valió su primer Globo de Oro.

The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy John Wells (ER, The West Wing, Shameless), además de Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow y Simran Baidwan.

¿Quiénes lideran la segunda temporada de The Pitt? Aquí te lo contamos…

Mira el tráiler de la segunda temporada de The Pitt a continuación...

Noah Wyle como el Dr. Michael 'Robby' Robinavitch

Jefe del área de urgencias y eje emocional de la serie. Médico brillante y formador exigente, su liderazgo se ve puesto a prueba frente a decisiones extremas, mientras lidia con las secuelas emocionales de su propia experiencia dentro del hospital.

En 'The Pitt', Noah Wyle encarna al Dr. Michael 'Robby' Robinavitch.Fuente: HBO Max

Patrick Ball como el Dr. Langdon

Residente senior y una de las figuras más queridas del hospital. Carismático y optimista, es considerado el sucesor natural de Robby. Regresa tras superar importantes obstáculos personales para enfocarse por completo en la medicina.

Patrick Ball integra al elenco de 'The Pitt' como el Dr. Langdon.Fuente: HBO Max

Katherine LaNasa como Dana Evans

Enfermera jefe y pilar del funcionamiento diario del hospital. Con décadas de experiencia, es una figura respetada y firme, capaz de mantener el equilibrio del equipo incluso en medio del caos.

Katherine LaNasa interpreta a Dana Evans en 'The Pitt'.Fuente: HBO Max

Fiona Dourif como la Dra. McKay

Residente de segundo año con un pasado marcado por desafíos personales. Su experiencia de vida se refleja en una forma directa y honesta de ejercer la medicina, así como en una profunda determinación por ayudar desde el área de urgencias.

La Dra. McKay, personaje de Fiona Dourif en 'The Pitt'.Fuente: HBO Max

¿Quiénes completan el reparto de la segunda temporada?

En la segunda temporada de The Pitt, también cobran mayor relevancia las historias de una nueva generación de médicos que comienza a abrirse paso en el exigente entorno del hospital. Sus trayectorias, marcadas por la vocación, el aprendizaje constante y los dilemas personales, aportan nuevas miradas a la dinámica del área de emergencias.

Supriya Ganesh interpreta a la Dra. Mohan, residente de tercer año, empática y comprometida, que cree firmemente en la importancia de comprender a sus pacientes más allá de los síntomas y los diagnósticos. A su lado está el Dr. King, encarnado por Taylor Dearden, un residente de segundo año cuya vocación médica está estrechamente ligada a su historia personal, mientras intenta equilibrar su crecimiento profesional con las responsabilidades familiares.

Isa Briones da vida a la Dra. Santos, una interna y exatleta de carácter frontal y competitivo, que canaliza su determinación y energía en cada desafío que enfrenta dentro del hospital. Completa este grupo el Dr. Whitaker, interpretado por Gerran Howell, un estudiante de medicina en su último año cuya llegada desde un entorno rural pone a prueba su confianza, determinación y sentido de propósito en un centro médico de alta exigencia.

Noah Wyle, Sepideh Moafi, Supriya Ganesh, Gerran Howell y Amielynn Abellera conforman parte del elenco que da vida a la segunda temporada de 'The Pitt'.Fuente: HBO Max

Nuevas incorporaciones a The Pitt

La segunda temporada suma además a nuevos personajes:

Sepideh Moafi como la Dra. Baran Al-Hashimi

como la Dra. Baran Al-Hashimi Irene Choi como Joy Kwon

como Joy Kwon Lucas Iverson como James Ogilvie

como James Ogilvie Laëtitia Hollard como Emma Nolan



Ernest Leroy Harden Jr., Gerran Howell y Lucas Iverson comparten escena en 'The Pitt'.Fuente: HBO Max

¿Dónde ver The Pitt en streaming?

La segunda temporada de The Pitt se emite de forma exclusiva en HBO Max. En la plataforma ya están disponibles los tres primeros episodios, además de la primera temporada completa. Los nuevos capítulos se estrenan cada jueves, hasta completar los 15 episodios el próximo 16 de abril.

