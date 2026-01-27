'Daredevil: Born Again': Marvel lanza el tráiler de la temporada 2, confirma la fecha de estreno y trae de vuelta a Jessica Jones

Disney+ confirmó que la segunda temporada se estrenará pronto y adelantó una trama más oscura, intensa y cargada de acción. Te contamos todos los detalles del regreso de Daredevil: Born Again.

La cuenta regresiva ya comenzó. Marvel Studios reveló el primer tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again, confirmando además que los nuevos episodios llegarán a Disney+ en marzo. El adelanto no solo eleva la apuesta en tono y acción, sino que marca el esperado regreso de Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, al universo de Daredevil.

La serie, protagonizada por Charlie Cox, continúa los acontecimientos de la recordada producción de Netflix y consolida su lugar dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ahora bajo el sello de Marvel Television.

Mira el tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again...

¿De qué trata la temporada 2 de Daredevil: Born Again?

En esta nueva etapa, Matt Murdock vuelve a ponerse en la mira. Tras el ascenso de Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) como alcalde de Nueva York y la creación de una Fuerza Antivigilantes, Daredevil es empujado a la clandestinidad. La situación se agrava cuando Murdock pasa a figurar oficialmente como desaparecido, mientras la ciudad parece vivir una calma inquietante.

El regreso de Jessica Jones

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la reaparición de Jessica Jones, ausente del MCU desde 2019. Krysten Ritter vuelve a encarnar al icónico personaje, que debutó en 2015 y, luego, compartió pantalla con Daredevil, Luke Cage y Iron Fist en The Defenders.

En el adelanto, Jones se cruza nuevamente con Daredevil, aportando ironía, fuerza y una dinámica que los fanáticos llevaban años esperando. “Ojalá puedas caminar, porque no te voy a cargar”, le dice, marcando el tono del reencuentro.

¿Qué más muestra el tráiler?

El avance de un minuto, musicalizado con Lithonia de Donald Glover, comienza con escenas románticas entre Matt Murdock y Heather Glenn (Margarita Levieva), sugiriendo una aparente estabilidad. Sin embargo, todo se quiebra rápidamente: Matt colapsa, Fisk reaparece con más poder que nunca y la ciudad entra en caos.

El tráiler muestra enfrentamientos con las autoridades, protestas en las calles, acuerdos oscuros del alcalde Fisk y el regreso del Hombre sin Miedo. También se confirma la presencia de personajes clave como Karen Page, Foggy Nelson, Bullseye y Frank Castle (The Punisher).

¿Quiénes actúan en la temporada 2 de Daredevil: Born Again?

La segunda temporada cuenta con un elenco que incluye a:

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

como Matt Murdock / Daredevil Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

como Wilson Fisk / Kingpin Krysten Ritter como Jessica Jones

como Jessica Jones Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Elden Henson como Foggy Nelson

como Foggy Nelson Wilson Bethel como Bullseye

como Bullseye Margarita Levieva como Heather Glenn

como Heather Glenn Jon Bernthal como Frank Castle

como Frank Castle Ayelet Zurer como Vanessa Fisk

También actúan Michael Gandolfini, Arty Froushan y Tony Dalton, entre otros.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Daredevil: Born Again?

La temporada 2 se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+ y contará con ocho episodios, que se lanzarán de forma semanal. La serie forma parte de la Fase Seis del MCU.

Además, en la plataforma también están disponibles la primera temporada de la serie, las tres temporadas originales de Daredevil de Netflix y otros contenidos relacionados con el personaje.

