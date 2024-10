¿Es saludable beber café? Esto es lo que debes saber sobre su consumo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pesar de que la bebida de café no nos aporta nutrientes ni calorías (salvo le añadamos otros ingredientes), puede considerarse saludable porque contiene componentes bioactivos, es decir sustancias naturales que están ahí de forma natural y que tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo: uno de ellos es la capacidad antioxidante.



"Así como las frutas y verduras tienen componentes que protegen nuestro cuerpo de la oxidación, la bebida del café también las contiene y por eso es saludable beberla", dijo la nutricionista Sara Abu Sabbah en Espacio Vital de RPP.



La especialista en nutrición precisó que una taza de café también puede ser bueno para el cerebro. "Nuestro cerebro constantemente está formando diferentes tipos de moléculas para hacer diferentes tipos de funciones, pero hay una molécula que se llama adenosina que el cerebro fabrica según la necesidad y sirve para avisar al cuerpo que está fatigado. Pero ¿qué hace la cafeína presente en el café? bloquea la acción de esta adenosina y, de alguna manera, engaña al cerebro y hace que no tengas esta sensación de fatiga. Es decir te mantiene en un estado de alerta, lo cual puede ser una ventaja para aquellas personas que tienen que mantenerse en estado de alerta por su trabajo", explicó Abu Sabbah.



Si bien tomar café te va a ayudar a estar en un estado de alerta, hay que evitar el consumo excesivo de esta bebida porque puede generar un efecto adverso en tu cuerpo. "Si tú repites esta conducta constantemente (de tomar café), al final va a tener el efecto adverso y tu cuerpo se va a fatigar demasiado, vas a empezar a presentar síntomas e incluso puede afectar tu memoria, tu concentración y otras actividades que son necesarias para tu día a día", advirtió la nutricionista.



Cabe señalar que el café también tiene componentes bioactivos que ayudan a regular los neurotransmisores, o sea que favorece la acción de ciertos neurotransmisores que son muy importantes para el proceso de memoria y de aprendizaje.



Hay que tener en cuenta que hay personas que son sensibles a la cafeína y que no se les recomienda beber café, como por ejemplo los niños "un poco nerviosos" o hiperactivos. "Probablemente la bebida de café no sea muy conveniente para ellos. Pero de no ser así, beber una taza de café podría ser recomendable y saludable, incluso en niños pequeños", señaló la nutricionista. En el caso de las mujeres gestantes, se aconseja hacer la consulta a su médico tratante sobre el consumo de café.



¿Cuánto es la cantidad de café que se puede consumir?

La recomendación saludable alcanza las tres tazas al día, siempre tomando en cuenta la sensibilidad de la persona y dándole un buen uso, porque sí existe la capacidad de poder generar cada vez más tolerancia. "Así que ni mucho ni poco, beber una taza de café es saludable pero hay que tener cuidado y moderación en su consumo", dijo Sara Abu Sabbah en RPP.

