"Demostrando en la cancha": Alianza Lima se pronunció tras alinear cuatro extranjeras en triunfo ante Universitario

Alianza Lima derrotó 3-0 a Universitario en polémico clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Y es que el triunfo del bicampeón nacional está cuestionado debido que el equipo blanquiazul alineó a cuatro extranjeras.

El equipo íntimo se impuso con autoridad por 3 sets a 0 (25-23, 25-17 y 25-15), aunque le podría costar los puntos en mesa por reglamento. Luego de lo sucedido, el bicampeón de la liga se pronunció en sus redes sociales.

"Demostrando en la cancha. ¡Firmes, equipo!", fue el tajante mensaje acompañado de una imagen del plantel completo de Alianza entre jugadores y cuerpo técnico.

¿Qué pasó con Alianza Lima?

Según las bases oficiales de la Liga Peruana de Vóley, cada equipo solo puede contar con un máximo de tres jugadoras extranjeras en cancha durante los partidos oficiales.

En un momento del compromiso, el entrenador íntimo Facundo Morando alineó a la francesa Maeva Orlé, a la argentina Elina Rodríguez, y a las colombianas Doris Manco y María Alejandra Marín.

La palabra del entrenador de Alianza Lima

Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, habló tras la victoria sobre Universitario y trató explicar el momento donde alineó cuatro extranjeras en cancha.

En conversación con Latina, el argentino dijo no saber qué pasó y que esperarán la decisión que tomará la 'U' con respecto al tema.

"Hicimos un cambio y vamos a ver cómo se resuelve, no sabemos aún nada de eso. Ya está. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen ellos, en la cancha ganamos y lo hicimos muy bien", dijo en un principio.

"Capaz que ellos quieran reclamar y quieran ganar el partido de esa manera, nosotros lo ganamos en la cancha y lo hicimos muy bien", complementó.