Savino Del Bene vs Zhetysu EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Savino Del Bene vs Zhetysu EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley 2025
Savino Del Bene vs Zhetysu EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley 2025
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Savino Del Bene vs Zhetysu EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Savino Del Bene vs Zhetysu VC EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu, de la ciudad de Sao Paulo, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Savino Del Bene vs Zhetysu en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Scandicci vs Zhetysu se disputará este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores. 

¿A qué hora juegan Savino Del Bene vs Zhetysu en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 3:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 5:00 p.m
  • En Colombia, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 4:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 2:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Savino Del Bene vs Zhetysu comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el Zhetysu vs Savino Del Bene en vivo por TV y streaming?

El partido entre Zhetysu vs Savino Del Bene se podrá ver EN VIVO por VBTV (app y página web) y CazéTV (YouTube). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Tags
Scandicci Zhetysu vóley en vivo Mundial de Clubes de Vóley 2025 Mundial de Clubes de Vóley

