‘Runa Simi’ gana Premio Iberoamericano en Palm Springs

‘Runa Simi’ sigue a un artista y a su hijo en su intento por doblar al quechua la película The Lion King, en una apuesta por preservar y visibilizar su idioma. | Fuente: Festival de Cine de Lima

El jurado destacó la fuerza narrativa del documental y su aproximación íntima a temas como identidad, memoria cultural y representación. Más allá del reconocimiento artístico, la propuesta instala una discusión necesaria sobre diversidad lingüística y acceso cultural en el cine contemporáneo.

El premio en Palm Springs se suma a un recorrido internacional ya sólido. La película fue distinguida en el Tribeca Festival con el galardón a Mejor Nuevo Director Documental y recibió el Premio del Jurado Joven en el Sheffield DocFest, uno de los encuentros más relevantes del cine documental en el Reino Unido.

Palm Springs: una plataforma clave

Con sede en California, el Palm Springs International Film Festival (PSIFF) es uno de los festivales más importantes del cine mundial dedicado a la promoción de cine internacional y a la construcción de puentes entre la industria y audiencias globales. Desde su primera edición en 1990, el evento ha reunido a cineastas, críticos, distribuidores y público de todo el mundo, consolidándose como una vitrina de alto perfil dentro de la temporada de premios.

En su edición 2026, el PSIFF presentó 168 películas provenientes de 72 países, con más de 50 estrenos y una amplia programación que incluía tanto cine de autor como producciones con potencial industrial y de mercado. Muchos de los filmes que pasan por su programación continúan su recorrido en certámenes de alto perfil, lo que convierte al galardón obtenido por Runa Simi en un paso estratégico dentro del circuito global.

Un impulso para el documental peruano

El reconocimiento a ‘Runa Simi’ dialoga con otro hito reciente del cine documental nacional. El documental ‘Uyariy’, dirigido por Javier Corcuera, fue elegido como Mejor Película Peruana 2025 por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci), convirtiéndose en el primer documental en 17 años en recibir el máximo galardón de la crítica nacional.

‘Uyariy’, que en quechua significa “escuchar”, reconstruye la jornada más violenta de las protestas antigubernamentales registradas en 2022 y 2023 en el sur del país. La crítica destacó su mirada valiente e íntima frente a episodios de discriminación y violencia que marcaron a la región de Puno.

Pese a haber tenido un estreno comercial limitado y sin gran promoción, la respuesta del público amplió rápidamente su presencia en salas del país, demostrando que existe interés por el cine documental cuando logra visibilidad y espacios adecuados de exhibición. La película continuará su recorrido internacional en el Festival de Málaga y posteriormente llegará a salas comerciales en España.

Durante la más reciente edición de los premios Apreci también fueron reconocidas producciones como ‘Vino la noche’, de Paolo Tizón; ‘Punku’, de Juan Daniel Fernández Molero; y el cortometraje ‘Cuando el cielo vuelva a ser azul’, de Omar Lucas, entre otros títulos que evidencian diversidad temática y solidez autoral en la producción local.

Consolidación y desafíos

Los reconocimientos obtenidos por ‘Runa Simi’ y ‘Uyariy’ reflejan un momento particular para el documental peruano: historias profundamente locales que dialogan con audiencias internacionales. El circuito de festivales se ha convertido en una plataforma clave para proyectar estas obras, pero el desafío sigue siendo fortalecer su exhibición en el propio país y asegurar políticas sostenidas de apoyo a la producción y distribución. Así, el cine documental peruano no solo está circulando en espacios de prestigio, sino que está construyendo una identidad propia, anclada en la memoria, la diversidad cultural y las lenguas originarias. La tarea pendiente es consolidar ese impulso con respaldo institucional y mayor acceso del público a estas historias.