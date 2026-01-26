Últimas Noticias
Ben Kingsley y Yahya Abdul-Mateen II: 'Wonder Man' y su futuro en 'Avengers: Doomsday'

Ben Kingsley interpreta a Trevor Slattery, mientras que Yahya Abdul-Mateen II da vida a Simon Williams en 'Wonder Man'.
Ben Kingsley interpreta a Trevor Slattery, mientras que Yahya Abdul-Mateen II da vida a Simon Williams en 'Wonder Man'. | Fuente: Walt Disney Studios
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Los protagonistas de Wonder Man conversaron en exclusiva con RPP sobre la nueva miniserie del MCU y un futuro que, incluso dentro de Marvel, ya no se asume como garantizado.

En un Hollywood saturado de universos compartidos, secuelas y cameos, Wonder Man aparece como una rareza consciente de sí misma. La nueva miniserie de Marvel Studios, que estrena sus ocho episodios en Disney+ este 27 de enero, no solo se integra a la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sino que se permite algo poco habitual: mirar la industria desde dentro y cuestionar su propio agotamiento.

Ese espíritu se refleja con claridad en sus protagonistas. Yahya Abdul-Mateen II, interpreta a Simon Williams, un actor frustrado que sueña con encarnar al superhéroe de su infancia mientras lucha contra su propia naturaleza. Ben Kingsley, por su parte, retoma a Trevor Slattery, un intérprete venido a menos que el público recuerda por haber fingido ser el Mandarín en Iron Man 3. Dos personajes opuestos, un mismo deseo: una última —o primera— gran oportunidad. RPP conversó en exclusiva con ambos y esto es lo que nos dijeron.

Dos actores, un mismo escenario

La relación entre Simon y Trevor —o, mejor dicho, entre Yahya y Ben— se convierte en uno de los ejes más potentes de Wonder Man. Aunque hay espacio para la sátira, el drama y la acción, ambos brillan especialmente cuando comparten escena y la serie se permite simplemente observarlos actuar.

Para Ben Kingsley, esa química no fue un accidente. “Nosotros le dimos vida, porque esa es nuestra bendita profesión: hacer algo a partir de la nada. Aunque no me refiero a ‘nada’ en un sentido absoluto, porque mucho ya estaba en el guion, escrito de una manera tan decente, honesta y hermosa”, comenta.

Abdul-Mateen II añade que, más allá del texto, hubo algo fundamental: “Un respeto natural entre nosotros como actores. Eso lo construimos entre corte y acción”. Ese respeto se percibe en pantalla mientras acompañamos a Simon en una lucha constante contra sus demonios —y sus superpoderes—, y a Trevor asumiendo el rol de mentor y, al mismo tiempo, encontrando una forma de redimirse de su pasado.

Ben Kingsley reaparece en el MCU como Trevor Slattery en la miniserie 'Wonder Man'.

Ben Kingsley reaparece en el MCU como Trevor Slattery en la miniserie 'Wonder Man'.Fuente: Walt Disney Studios

Una mirada distinta dentro del MCU

Al inicio, Abdul-Mateen II asegura que interpretar a Simon no le supuso un aprendizaje interior inmediato, pero Kingsley lo interrumpe con una sonrisa: “Espera y verás. Siempre estás aprendiendo, aunque no necesariamente sepas qué es lo que estás aprendiendo”.

“Es verdad”, concede Abdul-Mateen II. “Lo que sí recuerdo no es tanto ser Simon, sino preocuparme tanto como él se preocupa. Y ahí entendí cuánto he crecido y madurado: darme cuenta de que no puedo tener el control de todo. Querer controlarlo todo no es el camino hacia la libertad”.

La miniserie también cuenta con las actuaciones de Zlatko Burić, Arian Moayed, X Mayo y Byron Bowers.

La miniserie también cuenta con las actuaciones de Zlatko Burić, Arian Moayed, X Mayo y Byron Bowers.Fuente: Walt Disney Studios

¿Habrá más Wonder Man en el futuro?

Dentro de la historia, el excéntrico director Von Kovak (Zlatko Burić) impulsa una nueva versión de Wonder Man —un superhéroe que ya había tenido una película propia décadas atrás— como respuesta creativa al hartazgo del público frente al género. No es un detalle menor: la serie es plenamente consciente de formar parte de un universo que atraviesa un proceso de redefinición.

Consultado sobre si los fans pueden esperar verlos nuevamente dentro del MCU —en medio del entusiasmo por el próximo estreno de Avengers: Doomsday—, Ben Kingsley fue tan honesto como prudente: “Quién sabe. No es una predicción que podamos hacer ni que queramos hacer. Mejor esperemos y veamos".

Sin embargo, añade una aclaración: “Hemos disfrutado muchísimo el viaje. Si termina aquí, ha sido una experiencia maravillosa. Y si continúa más adelante, la recibiríamos con gusto”. Y antes de cerrar, deja un guiño que inevitablemente alimenta la expectativa: “Creo que ya he dicho demasiado”, bromea, mientras mira a su compañero, quien responde con una sonrisa y asiente con el rostro.

Mira el tráiler de Wonder Man a continuación...

Wonder Man MCU Marvel Películas y series Avengers: Doomsday

