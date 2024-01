Razzies 2024: ¿qué decían las críticas sobre las películas más nominadas a lo peor del cine?

El mundo del cine está a la espera de la gala más importante del año con los Premios Oscar que ya sacó su lista final de nominaciones para este 2024. Sin embargo, hay una premiación —ya muy conocida— que, en contraste, premia a los filmes considerados como “lo peor” del cine. Se trata de los Rolden Raspberry, conocido como Razzies, los cuales se realizarán el próximo 9 de marzo.

Los Razzies tienen como costumbre darse a conocer un día de los Oscar para evaluar los proyectos que fueron más criticados en Hollywood en el año y que formarán parte de esta ceremonia satírica al no cumplir con las expectativas esperadas y decepcionando a la audiencia que esperaba mucho más.

Cabe mencionar que en esta premiación figuran ganadores del Oscar que han participado en filmes que no dieron la talla el 2023. Entre los actores figuran: Oscar Jon Voight, Russell Crowe y Helen Mirren, Sylvester Stallone, Megan Fox y Jennifer Lopez.

Sin embargo, también figuran películas que pudieron lograr mayor éxito pero que, finalmente, fueron condenadas a los Razzies. Entre las cuatro con mayores nominaciones figuran: Winnie the Pooh: sangre y miel (5), Shazam! Furia de los dioses (4), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (4), El Exorcista: Creyentes (5) y Los Indestructibles 4 (7). A continuación, revisaremos que decían las críticas sobre estas mencionadas películas.

'Los Indestructibles 4' es la película con más nominaciones en los Razzies 2024. | Fuente: Instagram (expendables)

Medios de cine criticaron duramente a 'Los Indestructibles 4'

La película Los Indestructibles 4, protagonizada por Sylvester Stallone y Jason Statham, tenía indicios de tentar la premiación de los Razzies 2024 desde su estreno. El filme solo recaudó 8,3 millones de dólares en su primer fin de semana convirtiéndose en el peor registro de la saga desde su debut el 2010. Rotten Tomatoes le colocó un 14% de aprobación. Mientras que CinemaScore le otorgó ‘B-’ de calificación.

En ese sentido, diversos medios no duraron en calificar el filme como “una gran decepción” sobre todo porque se esperaba más teniendo al icónico actor de Rocky Balboa. Robbie Collin, principal crítico de cine de The Telegraph, sostuvo: "Una secuela tan nefasta que sentirás que incluso Sylvester Stallone merecía algo mejor".

En esa misma línea, Peter Bradshaw de The Guardian señaló: "Lo único que aporta algo de emoción es Jason Statham. Es una historia repetitiva con unos efectos digitales que podrían haberse hecho con un iPhone".

Por otro lado, el reconocido escritor de cine Todd McCarthy escribió en Deadline que la película "se ve atrapada por su falta de ideas nuevas o de mejores formas de utilizar el talento de muchos actores carismáticos". "Puede que sea la primera película de Los Indestructibles que no siente ligada al viejo espíritu 'trash' de Cannon Film", resaltó Owen Gleiberman, de Variety.

La misma sensación tuvieron los críticos Katie Walsh, de Los Ángeles Times, y Chase Hutchinson, de Collider. "Es un tipo de película que se ve mejor en una cinta VHS", dijo la primera. "Una secuela nefasta. La peor de la franquicia, con mucho relleno pero sin encanto ni destreza", sentenció el segundo.

'El Exorcista: Creyentes' cuestionada por "poca imaginación"

El Exorcista: Creyentes, la primera película de la nueva trilogía de El Exorcista, fue otro largometraje que decepcionó el 2023, de acuerdo con la crítica internacional. El filme buscaba ser la continuación del clásico de 1973 incluyendo a Ellen Burstyn en su papel de Chris Mcneil, mamá de Regan. Sin embargo, solo pudo causar malas impresiones.

"No sorprende que la película se menos terrorífica que la original pero que sea considerablemente menos arriesgada que una película hecha hace medio siglo agrava la decepción", explicó David Rooney, editor de cine de The Hollywood Reporter.

En ese sentido, Tim Robey, de The Telegraph añadió: "Resulta vergonzoso la poca imaginación que se demuestra en todos los aspectos”. Mientras que Jeannette Catsoulis, de The New York Times, mencionó que David Gordon Green, quien renunció a la franquicia, “sacrificó” la paciencia y la sensibilidad en este proyecto. “Echo de menos al cineasta que solía ser”, dijo.

Benjamin Lee, de The Guardian, recalcó que la película, que se estrenó el 5 de octubre en Perú, ofrece un “entretenimiento suficiente para el público poco exigente”. El Exorcista: Creyentes recibió una aprobación de 22% de Rotten Tomatoes. De igual manera, CinemaScore le otorgó una contundente ‘C’ de calificación.

Por último, el crítico de cine de Variety, Owen Gleiberman, aseguró que la película tiene nostalgia, pero no refleja el valor impactante que tiene la original. “La secuela parece tan peligrosa como un crucifijo sumergido en una botella de agua de diseño”, precisó.

Críticos coinciden en que 'Winnie the Pooh: miel y sangre' no causa miedo

Winnie the Pooh: miel y sangre fue otra película que llegó con el cartel de “terror” pero que no generó buenas reacciones de parte de la crítica internacional. El filme de Rhys Frake-Waterfield quiso adaptar al cine el libro Winnie-the-Pooh de A. A. Milne con sus icónicos personajes infantiles Winnie-the-Pooh y Piglet, pero sin lograr éxito.

Ross Bonaime, editor de cine de Collider, señaló que Winnie the Pooh: miel y sangre es “incompetente a todos los niveles”. “Una auténtica pesadilla de malas decisiones y pésima realización cinematográfica”, sentenció. “Para bien o para mal, la película es exactamente lo que uno cree que es”, opinó en otra reseña Christian Zilko, de IndieWire.

Por otro lado, Kyle Turner, de The New York Time, resaltó que la película de Winnie the Pooh "no es lo suficientemente divertida como para tener algo inteligente que decir sobre su mordacidad, y no es lo suficientemente emocionante como para ser una película de terror competente".

Winnie the Pooh: miel y sangre recibió una aprobación de solo 3% de Rotten Tomatoes. Mientras que el sitio Metacritic le colocó una puntuación de 16 sobre 100. “Y yo pensaba de ‘Cocaine Bear’ era mala. Están a punto de suceder cosas emocionantes en la propiedad del ámbito intelectual”, reflexionó Robbie Collin, del periódico británico The Daily Telegraph.

‘Shazam! Furia de los dioses’ tuvo opiniones divididas en los expertos

Shazam! Furia de los dioses es una de las películas de mayor fracaso de taquilla en DC Studios. El filme se encuentra del grupo de proyectos que defraudaron en la industria junto con Blue Beetle, Aquaman 2, The Flash y Avispa: Quantumania. Por su parte, Rotten Tomatoes le colocó un 49%. El sitio Metacritic puso 47 sobre 100 de puntuación y CinemaScore le otorgó ‘B+’.

En lo que respecta a la crítica, los medios se mostraron divididos al comentar sobre Shazam! Furia de los dioses. Kate Erbland, editora de IndieWire, precisó que si bien la película “no ofrece la diversión de la primera película, su humor, su dulzura y sus héroes humanos siendo virtudes en un género a menudo demasiado obsesionados con la oscuridad y crudeza”.

Al contraste con Erbland, Owen Gleiberman, de Variety, recalcó que esta secuela “se ve traslada por un héroe menos vivaz y unos villanos sosos”. Un punto medio fue la intervención de Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, quien mencionó que aunque la película ofrece “elaboradas escenas de acción” con villanos pintorescos y argumentos de salvar el mundo, también es cierto que “le falta algo de magia”.

Los medios más, críticos con Shazam! Furia de los dioses fueron Los Ángeles Times y Collider. “Es excesivamente irritante, pesada y molesta y eso se debe en gran parte a la interpretación totalmente confiesa de Zachary Levi como Shazam”, señaló el periódico con Katie Walsh. “Una película de superhéroes en la que el héroe es el problema”, resaltó Ross Bonaime, del portal.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de Marvel, incluida en los Razzies 2024

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía es la primera película de Marvel que decepcionó el 2023. El filme dirigido por Peyton Reed y producida por Kevin Feige no logró cubrir las expectativas al igual que The Marvels. Ambas fueron consideradas como “los peores estrenos” de la historia de la industria del cómic de superhéroes.

La película fue bajando en su calificación en Rotten Tomatoes llegando a tener 46%. El sitio Metacritic colocó una puntuación de 55 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó la calificación ‘B’. “Para bien o para mal, es la película más abierta de la saga y en ese nivel muy satisfactoria”, comentó Frank Scheck, reconocido crítico de cine de The Hollywood Reporter.

No obstante, Robbie Collin, de The Telegraph, no tuvo la misma apreciación y señaló que la trama de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía “no tiene emoción y es un ejemplo deprimente de lo que pasa al arte cuando los CGI tomando el mando”. Una opinión parecida tuvo Justin Chang, de Los Ángeles Times. “Los momentos de ingenio y emoción que roban ocasionalmente la escena parecen excepciones en un vacío plano e inexpresivo”, explicó.

The Guardian, IndieWire y Empire mostraron posiciones intermedias. “El Universo de Marvel avanza inexorablemente hacia adelante, pero ¿cuál es la gracia si no se puede reflexionar?”, señaló Ellen E. Jones. “Cargada con la tarea de presentar al malo de la franquicia, se desmorona bajo el peso de las expectativas”, dijo Kate Erbland. “Trata de competir con las otras películas del MCU, pero pierde parte de su encanto”, concluyó Alex Godfrey.