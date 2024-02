'Jurassic World 4' sigue sin director: Universal no llegó a un acuerdo con David Leitch

Jurassic World 4 aún no tiene director. La nueva película de dinosaurios de Universal Pictures no pudo llegar a un acuerdo con el reconocido cineasta David Leitch, quien era la principal opción para llevar a cabo el proyecto que viene desarrollándose con el guionista original de la saga, David Koepp. Según informó Deadline, Leitch y Universal tuvieron “una separación amistosa” ya que en la última parte de las conversaciones hubo “visiones diferentes” para el filme.

Asimismo, el medio especializado en cine resaltó que, con esta decisión, el nuevo largometraje de Jurassic World, una de las franquicias de cine de dinosaurio más famosas en Hollywood, se convierte en “uno de los trabajos de dirección más candentes” ya que Universal insistirá en que su lanzamiento sea el próximo 2 de julio de 2025.

Días atrás, Deadline informó que Universal había iniciado las conversaciones con David Leitch (director de John Wick y Deadpool 2) para plantearle ser el director de Jurassic World 4 con una visión “completamente nueva” a la conocida era Jurásica, pero contando con la producción ejecutiva de Steven Spielberg por medio de Amblin Entertainment.

La idea de Universal era juntar a David Leitch con Kelly MacCormick en la producción y que el primero tome el mando del filme. Sin embargo, esto no podrá realizarse por lo que el estudio va, nuevamente, a la búsqueda de un director que se encargue del largometraje de Jurassic World.

Jurassic World 4 continúa sin director antes de su estreno programado para el 2025. | Fuente: Universal Pictures

David Koeep se encargará del guion de Jurassic World 4

Anteriormente, The Hollywood Reporter contó que Jurassic World viene produciendo su nueva entrega de la mano de David Koeep, guionista y escritor de la película Jurassic Park de 1993 y la secuela El mundo perdido: Jurassic Park de 1997, ambos dirigidas por el reconocido director Steven Spielberg.

El medio sostuvo que la nueva película de dinosaurios estaría desarrollándose con gran éxito por lo que se estima que su estreno podría llegar a los cines el 2025. Es decir, tres años después del lanzamiento de la última entrega Jurassic World: Dominio, protagonizada por Chris Pratt como Owen Gradu y Bryce Dallas como Claire Dearing.

Del mismo modo, se conoció que el filme contará con Frank Marshall en la producción luego de su exitosa trilogía. Patrick Crowley también tendrá participación en el filme al igual que el mismo Steven Spielberg, quien será productor ejecutivo.

Jurassic World aún no confirma elenco para nueva película

The Hollywood Reporter precisó, además, que “todavía no está claro” el enfoque que Universal le quiere dar a Jurassic World 4. No obstante, fuentes del medio revelaron que lo que se busca es “hacer una historia completamente nueva” por lo que podría descartarse la participación de Chris Pratt y Bryce Dallas.

En ese sentido, los primeros protagonistas interpretados por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum tampoco estarían.

“El hecho de que lo llamen un nuevo ‘Mundo Jurásico’ en lugar de ‘Parque Jurásico’ también puede ser revelador. Eso sugeriría que es probable que la franquicia no esté adoptando un enfoque de regreso a lo básico, sino que podría ir a lugares desconocidos”, explicó el portal.

Jurassic Park es la primera película de la franquicia estrenada en 1993. | Fuente: Universal Pictures

