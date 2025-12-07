Globos de Oro 2026: dónde, cuándo y cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones

Los Globos de Oro 2026 revelarán a sus nominados este lunes 8 de diciembre. La ceremonia se realizará el 11 de enero en Los Ángeles, celebrando lo mejor del cine y la televisión.

Los Globos de Oro 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada de premios, revelarán este lunes la lista de nominados en sus 28 categorías, que abarcan cine y televisión. Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall serán los encargados de presentar a los contendientes de la próxima edición. Este año crece la expectativa por posibles nominaciones como las de Cynthia Erivo y Ariana Grande por Wicked: Por siempre, el desempeño de Las guerreras K-pop en animación y taquilla, y la candidatura del éxito Golden como mejor canción original. Todo se confirmará durante la transmisión oficial.

¿Quiénes son los favoritos para los nominados a los Globos de Oro 2026?

De cara al anuncio oficial, el panorama de favoritos comienza a tomar forma. Una de las producciones que suena con más fuerza es Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, que ya arrastra una sólida racha tras ganar mejor película en el Círculo de Críticos de Nueva York y en los Gotham Awards, además de múltiples nominaciones en los Critics' Choice y los Astra.

El terror de autor también quiere su espacio. Pecadores (Sinners), la nueva película de Ryan Coogler, aparece también entre las producciones. El portal especializado Gold Derby le asigna un 96,8% de probabilidades de entrar en la categoría principal de drama. Muy cerca le sigue Hamnet, la visión shakespeariana de Chloé Zhao, con un 96,7%.

Sin embargo, las producciones internacionales no se quedan atrás. La brasileña The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho; la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier; y la iraní It Was Just an Accident, ganadora de la Palma de Oro, se perfilan como contendientes fuertes en la categoría dramática.

En el terreno del musical o comedia, todo apunta a una competencia liderada por la surcoreana No Other Choice, de Park Chan-wook, junto a Wicked: Por siempre, de Jon M. Chu; Una batalla tras otra; y Marty Supreme, de Josh Safdie.

En interpretación, los pronósticos colocan a Jeremy Allen White como uno de los nombres más repetidos gracias a su transformación en Bruce Springsteen. Michael B. Jordan por Pecadores y Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra también figuran con fuerza, mientras que Benicio del Toro podría ingresar en mejor actor de reparto.

Para el apartado femenino de drama, los nombres que más circulan son Jennifer Lawrence (Die My Love), Jessie Buckley (Hamnet), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Tessa Thompson (Hedda). En comedia o musical, las apuestas se inclinan hacia Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Chase Infinity (One Battle After Another) e incluso, aunque con menores probabilidades, Jennifer Lopez por Kiss of the Spider Woman.

¿Cuándo ver el anuncio de los nominados a los Globos de Oro 2026?

El anuncio se realizará este lunes 8 de diciembre, dando inicio oficial a la temporada de premios televisados de 2026.

¿Dónde ver el anuncio de nominados a los Globos de Oro 2026?

La presentación será transmitida en vivo a través de varias plataformas:

YouTube y TikTok de CBS News

Redes sociales oficiales de los Golden Globes

Sitio web de los Globos de Oro, donde se publicará la lista completa tras la presentación

Las nominaciones serán anunciadas por Marlon Wayans y Skye P. Marshall.

¿A qué hora ver el anuncio de los Globos de Oro 2026?

La transmisión en vivo iniciará a las 8:15 a. m. ET / 5:15 a. m. PT, con las primeras categorías. A las 8:30 a. m. ET / 5:30 a. m. PT, CBS Mornings revelará 11 categorías adicionales.

Horarios por país:

7:15 a. m. – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:15 a. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:15 a. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

Todas las categorías de los Golden Globes 2026

Este año, las 28 categorías incluirán seis nominados cada una, salvo Logros Cinematográficos y de Taquilla, que tendrá ocho. Se suma además una nueva categoría: Mejor Podcast.

Los premios serán conducidos nuevamente por la comediante Nikki Glaser. Las homenajeadas especiales serán Helen Mirren (Premio Cecil B. DeMille) y Sarah Jessica Parker (Premio Carol Burnett).

Estas son todas las categorías en cine:

Mejor película - Drama

Mejor película - Comedia o musical

Mejor película animada

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Mejor película en habla no inglesa

Mejor actriz - Drama

Mejor actor- Drama

Mejor actriz- Comedia o musical

Mejor actor - Comedia o musical

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor director

Mejor guion

Mejor banda sonora original

Mejor canción original

Estas son todas las categorías en televisión:

Mejor serie de televisión - Drama

Mejor serie de televisión - Comedia o musical

Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película para televisión

Mejor actriz - Drama

Mejor actor - Drama

Mejor actriz de reparto- Comedia o musical

Mejor actor de reparto - Comedia o musical

Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión

Mejor actriz de reparto en televisión

Mejor actor de reparto en televisión

Mejor actuación en stand-up de stand en televisión

Mejor podcast

¿Cuándo son los Golden Globes 2026?

La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026, desde las 8 p.m. (hora peruana). La gala será transmitida en Estados Unidos por CBS y en streaming por Paramount+. Nikki Glaser volverá a conducir la ceremonia.

