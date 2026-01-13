Goya 2026: 'Cuadrilátero' no logra la nominación y Perú queda fuera de la temporada de premios

Es oficial: el cine peruano perdió presencia en la temporada de premios tras quedar fuera de la competencia en los Goya 2026. Este martes por la mañana, la Academia de Cine de España dio a conocer la lista de nominados a las 28 categorías de su edición número 40, en la que no figura la película peruana Cuadrilátero.
Dirigida por Daniel Rodríguez Risco, Cuadrilátero fue el largometraje elegido para representar al país en la categoría de mejor película iberoamericana, pero no logró ingresar a la lista de nominadas. Con esta exclusión, se cerró la última posibilidad de presencia peruana en el circuito internacional de premios, que días atrás había comenzado con los Critics Choice y los Globos de Oro.
Mira el tráiler de Cuadrilátero a continuación...
La postulación peruana al Goya 2026
La película nacional compitió por la nominación junto a otros 14 largometrajes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Portugal, Venezuela, Bolivia y México, entre otros.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Cultura anunció oficialmente que Cuadrilátero sería la candidata peruana al Goya, mientras que Kinra, de Marco Panatonic, fue seleccionada para postular al Oscar a mejor película internacional.
La cinta de Rodríguez Risco tuvo su estreno mundial en el Festival de Friburgo (Suiza) y desarrolló un recorrido por diversos festivales internacionales, con reconocimientos en certámenes como Biarritz, Punta del Este y el Festival Europeo de Cine Independiente.
Perú y su historia en los Premios Goya
La primera nominación peruana al Goya en la categoría de mejor película iberoamericana se produjo en 1990, con Caídos del cielo, de Francisco Lombardi, que además se convirtió en la única película peruana en ganar el premio hasta la fecha.
Posteriormente, Lombardi volvió a ser nominado con Sin compasión (1994), Pantaleón y las visitadoras (2000) y Mariposa negra (2007).
La lista de nominaciones peruanas continuó con La teta asustada (2009), de Claudia Llosa; Contracorriente (2010), de Javier Fuentes-León; Magallanes (2015), de Salvador del Solar; y Canción sin nombre (2021), de Melina León, que sigue siendo la última presencia peruana en esta categoría.
¿Quién lidera las nominaciones al Goya 2026?
La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, encabeza la lista con 13 nominaciones, seguida por Sirat, de Oliver Laxe, con 11. Les siguen Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve nominaciones, y La cena, de Manuel Gómez Pereira, con ocho.
En la categoría de mejor película iberoamericana, las finalistas son Belén, de Dolores Fonzi (Argentina); La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil); y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia).
La lista de nominados fue anunciada por la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls. La gala de los Premios Goya 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero en Barcelona.
Lista completa de nominados al Goya 2026
- Mejor película
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa
'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi
'Sirat', de Oliver Laxe
'Sorda', de Eva Libertad
'La cena', de Manuel Gómez Pereira
- Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'
Oliver Laxe, por 'Sirat'
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por 'Maspalomas'
Carla Simón, por 'Romería'
Albert Serra, por 'Tardes de soledad'
- Mejor actor protagonista
Mario Casas, por 'Muy lejos'
Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'
Alberto San Juan, por 'La cena
Miquel Garcés, por 'Los domingos'
Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'
- Mejor actriz protagonista
Ángela Cervantes, por 'La furia'
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'
Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'
Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'
Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'
- Mejor actor de reparto
Álvaro Cervantes, por 'Sorda'
Miguel Rellán, por 'El cautivo'
Kandido Uranga, por 'Maspalomas'
Juan Minujín, por 'Los domingos'
Tamar Novas, por 'Rondallas'
- Mejor actriz de reparto
Nagore Aranburu, por 'Los domingos'
Elena Irureta, por 'Sorda'
Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'
Elvira Mínguez, por 'La cena'
Miriam Gallego, por 'Romería'
- Mejor dirección novel
Eva Libertad, por 'Sorda'
Gerard Oms, por 'Muy lejos'
Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'
Gemma Blasco, por 'La furia'
Ion de Sosa, por 'Balearic'
- Mejor guion original
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'
Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por 'Sirat'
Avelina Prat, por 'Una quinta portuguesa'
Agustín Díaz Yanes, por 'Un fantasma en la batalla'.
- Mejor guion adaptado
Eva Libertad, por 'Sorda'
Carla Simón, por 'Romería'
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por 'Ciudad sin sueño'
Celia Rico, por 'La buena letra'
- Mejor música original
Aránzazu Calleja, por 'Maspalomas'
Kangding Ray, por 'Sirat'
Carla F. Benedicto, por 'El talento'
Iván Palomares de la Ecina, por 'Leo & Lour'
Julio de la Rosa, por 'Los Tigres'
- Mejor canción original
'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'
'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por 'Hasta que me quede sin voz'
'Y mientras tanto', de Víctor Manuel, por 'La cena'
'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, por 'Parecido a un asesinato'
'La arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por 'Caigan las rosas blancas'
- Mejor película de animación
'Decorado', de Alberto Vázquez
'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco
'El tesoro de Barracuda', de Adrián García
'Norbert', de José Corral Llorente
'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra
- Mejor película documental
'Todos somos Gaza', de Hernán Zin
'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine', de Gaizka Urresti
'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina.
'Tardes de soledad', de Albert Serra.
'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Lonbgoria.
- Mejor película iberoamericana
'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)
'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)
'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica)
'Manas', de Marianna Brennand (Brasil)
'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia)
- Mejor película europea
'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega)
'On Falling', de Laura Carreira (Portugal)
'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido)
'Un simple accidente', de Jafar Panahi (Francia)
'La chica de la aguja', de Magnus von Horn (Dinamarca)
- Mejor actor revelación
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'
Julio Peña, por 'El cautivo'
Hugo Welzel, por 'Enemigos'
Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'
Mitch, por 'Romería'
- Mejor actriz revelación
Nora Hernández, por 'La cena'
Blanca Soroa, por 'Los domingos'
Elvira Lara, por 'Los Tortuga'
Llúcia Garcia por 'Romería'
Miriam Garlo, por 'Sorda'
- Mejor dirección de producción
Sergio Díaz Bermejo, por 'El cautivo'
Itziar García Zubiri, por 'Los domingos'
Begoña Muñoz Corcuera, por 'Los Tigres'
Oriol Maymó, por 'Sirat'
Antonello Novellino, por 'Ciudad sin sueño'
- Mejor dirección de fotografía
Bet Rourich, por 'Los domingos'
Rui Poças, por 'Ciudad sin sueño'
Pau Esteve Birba, por 'Los Tigres'
Javier Agirre Erauso, por 'Maspalomas'
Mauro Herce, por 'Sirat'
- Mejor montaje
Victoria Lammers, por 'Ciudad sin sueño'
Andrés Gil, por 'Los domingos'
José M. G. Moyano, por 'Los Tigres'
Cristóbal Fernández, por 'Sirat'
Bernat Vilaplana, por 'Un fantasma en la batalla'
- Mejor dirección de arte
Juan Pedro de Gaspar, por 'El cautivo'
Koldo Vallés, por 'La cena'
Pepe Domínguez del Olmo, por 'Los tigres'
Mikel Serrano, por 'Maspalomas'
Laia Ateca Font, por 'Sirat'
- Mejor diseño de vestuario
Nicoletta Taranta, por 'El cautivo'
Nerea Torrijos, por 'Gaua'
Helena Sanchís, por 'La cena'
Ana Martínez Fesser, por 'Los domingos'
Anna Aguilà, por 'Romería'
- Mejor maquillaje y peluquería
Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'
Patrizia López, Paco Rodríguez y Nacho Díaz, por 'Gaua'
Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por 'La tregua'
Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por 'Maspalomas'
Zaira Eva Adén, por 'Sirat'
- Mejor sonido
Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'El cautivo'
Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por 'Los domingos'
'Daniel de Zayas, Gabriel Fuitérrez y Candela Palencia, por 'Los Tigres'
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por 'Sorda'
- Mejores efectos especiales
César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por 'Enemigos'
Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por 'Gaua'
Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'
Pep Claret y Benjamín Ageorges, por 'Sirat'
Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por 'Un fantasma en la batalla'
- Mejor cortometraje de ficción
'Ángulo muerto', de Cristian Beteta
'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique
'De sucre', de Clàudia Cedó
'El cuento de una noche de verano', de María Herrera
'Sexo a los 70', de Vanesa Romero
- Mejor cortometraje documental
'Disonancia', de Raquel Larrosa
'El santo', de Carlo D'Ursi
'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel
'The Painter's Room', de María Colomer Canyelles
'Zona wow', de Nagore Eceiza Mugica
- Mejor cortometraje de animación
'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta
'Carmela', de Vicente Mallols
'El corto de Rubén', de José María Fernández de Vega
'El estado del Alma', de Sara Naves
'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez