'Minions 3' lanza su tráiler oficial en el Super Bowl 2026: todo sobre 'Minions & Monstruos'

Los Minions están de regreso y, esta vez, no vienen solos. Este domingo, durante la transmisión del Super Bowl 2026, Universal Pictures reveló el primer tráiler oficial de Minions & Monstruos, la tercera aventura cinematográfica de los inseparables secuaces amarillos creados por Illumination.

La película marca un nuevo capítulo dentro del universo de Mi villano favorito, una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos, y promete llevar el humor caótico de los Minions a un nivel completamente nuevo.

Mira el tráiler de Minions & Monstruos a continuación...

Un nuevo capítulo en la franquicia de Illumination

Tras el éxito mundial de Mi villano favorito 4, estrenada en 2024, Illumination expande su universo con una historia aún más ambiciosa. Minions & Monstruos combina comedia, cine dentro del cine y criaturas fantásticas en una aventura tan absurda como explosiva.

La cinta está dirigida por Pierre Coffin, nominado al Oscar y responsable de las primeras películas de Mi villano favorito y Minions. El guion corre a cargo de Brian Lynch (Minions, La vida secreta de tus mascotas) y el propio Coffin. La producción está liderada por Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, junto a Bill Ryan, con Lynch como productor ejecutivo.

¿Qué muestra el tráiler de Minions & Monstruos?

El tráiler arranca con los Minions vestidos como guerreros medievales, usando mallas y cascos, listos para enfrentar a un grupo de vikingos. Sin embargo, rápidamente se revela que todo ocurre dentro de un set de filmación en Hollywood: los Minions están rodando una película.

“¿Ven a esos hombres grandes y fuertemente armados? Creen que han matado a su líder y los quieren muertos”, les explica el director antes de gritar “¡Acción!”. El caos estalla cuando los vikingos se lanzan contra ellos y los Minions responden sin entender que todo es actuación… hasta que el director grita “¡Corten!” y declara satisfecho: “Eso fue perfecto”.

Más adelante, descubrimos que los Minions han decidido escribir su propia película de monstruos, aunque no tienen claro qué criatura usar. Todo se complica cuando intentan invocar a un monstruo real y terminan desatando una serie de eventos que se salen completamente de control.

Un misterioso personaje verde se convierte en su aliado y los conduce a un lugar donde habitan los monstruos más temibles, dando inicio a una cadena de situaciones tan absurdas como divertidas.

¿De qué trata Minions & Monstruos?

Ambientada en la década de 1920, la historia sigue a tres Minions que viajan a Hollywood para cumplir su sueño de convertirse en cineastas. Todo cambia cuando descubren un libro de hechizos y, por accidente, invocan a un monstruo que pone al mundo —y a la industria del cine— patas arriba.

¿Cuándo se estrena Minions & Monstruos?

Minions & Monstruos llegará a los cines el miércoles 1 de julio en Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está programado para el jueves 2 de julio.

