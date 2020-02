"Marriage Story", "Joker" y "Jojo Rabbit" son las cintas favoritas de los artistas peruanos para llevarse el Oscar. | Fuente: Composición (IMDB)

Este 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos, se llevarán a cabo los Oscar 2020, cuya edición 92 viene causando una enorme expectativa entre los espectadores al tener más de una película elogiada por la crítica entre sus candidatas.

Son nueve las producciones nominadas en la categoría a Mejor Película, entre las que se encuentran “1917”, “Ford v Ferrari”, “Parasite”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Marriage Story”, “Little Women” y “Once Upon a Time In Hollywood”.

Con la suerte echada, actores y actrices del Perú eligieron, para RPP Noticias, la película que creen que podría llevarse la dorada estatuilla este domingo.

Para Ani Alva, directora de "¡No me digas solterona!", "Parasite" del surcoreano Bong Joon-ho podría dar la gran sorpresa en los Oscar 2020. | Fuente: IMDB

PREDICCIONES DE CARA AL OSCAR 2020



Andrés Wiese, por ejemplo, confesó que “Joker” es una de las que más disfrutó, junto con “Marriage Story”, pero su voto como posible ganadora fue para “Once Upon a Time in Hollywood”. “La de Tarantino es la gran favorita”, señaló. La misma opinión tuvo André Silva, para quien la cinta con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt puso de manifiesto la precariedad a la que se puede enfrentar un actor.

Por su parte, Carolina Cano apuntó toda su expectativa a “Jojo Rabbit”, comedia de Taika Waititi que gira en torno a la Segunda Guerra Mundial. “Juro que ‘Jojo Rabbit’ me ha encantado, la volvería a ver y eso que yo no repito películas nunca”, dijo a RPP Noticias. Coincidió con ella Anahí de Cárdenas, quien aseveró de manera contundente: “Yo escogería esa como mejor película”.

El actor Nicolás Galindo, por otro lado, rescató la performance de Joaquin Phoenix. “Me gustó mucho el ‘Joker’. Hablando como actor, el trabajo de Phoenix me pareció brutal, honesto. No me imagino haber atravesado por lo que él pasó tras haber grabado esa película. Se la va a llevar, de hecho”, indicó.

Asimismo, Patricia Barreto destacó la interpretación del protagonista de “Joker”, pero no dudó en colocar a “Marriage Story” como su favorita para conseguir un Oscar. Finalmente, Ani Alva, directora de “¡No me digas solterona!”, reconoció que el filme protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson fue de su gusto, aunque con cierta reticencia, y que “Parasite” podría dar la sorpresa al alzarse como Mejor Película este 2020.