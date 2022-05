TikTok para empresas, ¿conviene o no?

Los que trabajamos en una empresa o lideramos un emprendimiento, sabemos que si nuestra marca no tiene presencia online, simplemente no existe. Y es que hoy en día, con la transformación digital, las empresas compiten en el nuevo ecosistema que han creado las redes sociales. Desde luego, la mayoría elige Facebook, Instagram o Twitter para relacionarse con sus stakeholders, pues son consideradas las plataformas más conocidas o formales; pero ¿TikTok? ¿Para empresas? ¿En serio? ¿Funciona?

En 2016, TikTok fue concebida como una plataforma para crear básicamente videoselfies musicales cortos. No obstante, luego de otras experiencias poco exitosas como Snapchat, no lograba convencer al público occidental. No fue sino hasta el año 2020 cuando encontró en el confinamiento por la Covid-19 el escenario ideal para despegar, pues la gente necesitaba nuevas formas de entretenerse. Hoy, según el Ranking Global de Apps, TikTok ocupa el sexto lugar entre las redes sociales más utilizadas de todo el mundo, está disponible en más de 150 países y tiene más de 1,000 millones de usuarios activos.

En el Perú, el éxito de TikTok también ha sido evidente. Según una reciente investigación de Havas Group, es la red social con mayor crecimiento de usuarios en nuestro país. Además, contrario a lo que se creía inicialmente, TikTok ya no es una plataforma exclusiva de los centennials, pues solo el 22 % de adolescentes y jóvenes peruanos lo utilizan. Ahora, en realidad, quienes más hacen uso de esta plataforma son los millennials (33 %).

De acuerdo, pero ¿TikTok para empresas? ¿En serio? La respuesta es SÍ. Para empezar, TikTok ha optimizado hace poco su plataforma, de manera que ya es posible ejecutar campañas publicitarias con algoritmos muy avanzados. Además, tal como revela Havas Group, el consumo de TikTok en nuestro país es bastante transversal a distintos segmentos y sus usuarios más frecuentes la consideran atractiva y confiable. Sin duda, ofrece una gran oportunidad para conectar con nuestros públicos de una manera más lúdica, cercana, ligera, pero, sobre todo, más divertida y memorable.

| Fuente: Unsplash

Además, el videomarketing y el marketing de influencers son, hoy en día, las estrategias más efectivas de mercadeo. No lo digo yo, sino una encuesta de Renderforest que revela que el “85 % de las personas afirman que los videos les ayudan a conectarse con las marcas de manera efectiva” y que el “88 % de las empresas que usan video marketing tienen un ROI positivo”. Por tanto, utilizar TikTok, la plataforma por excelencia en este tipo de contenidos, debería considerarse seriamente. Sin embargo, un punto muy importante que debemos tomar en cuenta es que no se trata solo de estar presentes, sino de tener una estrategia clara y definida de lo que queremos comunicar a nuestros públicos a través de esta plataforma y cualquier otra.

Sé que muchas empresas tienen cierto temor de incursionar en TikTok porque creen que es una red social poco seria o poco formal. Sin embargo, su público objetivo podría estar esperándolos allí. En ese sentido, en lugar de limitarse por el formato de esta red social, deberíamos verla como una oportunidad para ser más creativos que nunca y más estratégicos, a fin de impactar positivamente en los públicos. ¡Asumamos el desafío y aprovechemos las oportunidades que nos ofrece!

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.