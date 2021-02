Llegan las vacunas y empieza nuestro rol político

La vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 llegó al país junto con la esperanza nacional de un futuro mejor. Hasta el momento, personal médico y el presidente han logrado vacunarse en el inicio de una campaña que promete ser equitativa e inteligente en su aplicación. Si bien es cierto que solo es un pequeño, casi minúsculo inicio, tiene una carga simbólica importante. Y el entusiasmo que produce no es ciego ni sordo; todo lo contrario, debe ser el impulso suficiente para construir un entusiasmo crítico en la campaña de vacunación que es de largo aliento. Lo que estamos viviendo nos ofrece fiscalizar las políticas públicas que afectan nuestras vidas de manera tan determinante.

Actualmente a nivel mundial se administran 4’740’941 dosis de vacunas por día en promedio, a este ritmo tomaría 6 años y medio alcanzar la protección del rebaño, es decir, proteger al 75% de la población mundial. Es un avance que expone las inequidades de la distribución en el mundo provocadas por el capitalismo. Insistimos en esta crítica porque es oportuno reflexionar sobre las condiciones político-económicas en las que nos encontramos como país sudamericano. Ahora bien, el panorama mundial refleja sus paradojas en nuestro territorio, por supuesto. Por ello, para no caer en errores repetitivos es necesario observar los planes de gobierno de los candidatos y escrutar las propuestas enfocadas en salud colectiva que tengan una intersección de la ciencia crítica.

La vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 llegó al país. | Fuente: Hospital Arzobispo Loayza

Lo dijimos en setiembre, los sistemas de salud podrían ser grandes dispositivos exitosos para enfrentar, reducir y transformar las condiciones sociales de vida. Estos pueden jugar un papel clave en la ciudadanización, en la igualación de derechos y la materialidad de la vida. Por eso exijamos a los candidatos una refundación de los sistemas de salud acorde con las diferentes características geográficas de nuestro territorio y bajo un enfoque intercultural y una perspectiva de género. Esto permitirá visualizar no solo a los peruanos que se encuentran oficialmente contabilizados sino a todos sin excepción, aquellos que no se encuentran en ningún padrón para las ollas comunes y transitan como personajes anónimos en un Estado que observa el panorama incompleto. Vemos en las noticias que muchos no existen para las políticas de ayuda que viene implementando la PCM en trabajo conjunto con el MIDIS así como las municipalidades.

Ahora bien, seamos realistas y busquemos las alternativas que se asemejen a estas políticas públicas en salud. No será un gran cambio en cinco años, pero sí un estímulo suficiente para proyectarnos como un país que piensa en las necesidades concretas de su población. Con este ejercicio de escrutinio hacemos presente nuestro compromiso democrático como ciudadanos y como votantes. En resumen, la llegada de las vacunas al Perú es una oportunidad perfecta que nos exhorta a establecernos como ciudadanos comprometidos con los cambios en este país. La continuidad del proceso de vacunación y su aplicación efectiva serán capitales en estas elecciones y que aprietan las esperanzas de un cambio.

