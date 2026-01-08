Netflix confirma una última aventura de 'Stranger Things' y una serie animada para 2026

El universo de Stranger Things no se despide por completo: aunque la historia principal llegó a su fin, el mundo del Upside Down aún tiene nuevos relatos, formatos y sorpresas por revelar.

Tras casi una década en pantalla, Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix —con más de 1 200 millones de visualizaciones acumuladas—, llegó oficialmente a su final con el estreno de su quinta temporada. Sin embargo, el adiós no será definitivo.

Tal como adelantaron sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, el universo de Hawkins continuará expandiéndose y, por ahora, ya se han confirmado dos nuevos proyectos para estrenarse este año: un especial detrás de cámaras y una serie animada que promete ser “épica”.

Una última aventura para la pandilla de Hawkins

El estreno más cercano será un documental que mostrará imágenes inéditas durante las grabaciones de la temporada final. Titulado Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, el especial estará disponible en Netflix desde el lunes 12 de enero.

Dirigido por Martina Radwan, la película ofrece un acceso al proceso creativo de la despedida de la serie. Desde los ensayos hasta los últimos días de rodaje, la producción sigue al elenco, a los hermanos Duffer y al equipo técnico en el cierre de una historia que marcó a toda una generación.

“Una década después de redefinir la cultura pop, Stranger Things regresa con su capítulo final”, señala la sinopsis. “Esta es una crónica exhaustiva tras bambalinas que muestra cómo se dio vida a la última temporada y cómo sus protagonistas se despiden de la serie que los cambió para siempre”.

El tráiler, lanzado el pasado 5 de enero, incluye imágenes nunca antes vistas y momentos íntimos del proceso creativo. “Escribir las últimas líneas que dirían estos personajes fue muy difícil. Lo que más recuerdo es cuando escribimos ‘fin de la serie’”, confiesan los hermanos Duffer en el adelanto.

Del live-action a la animación

La otra gran apuesta es Stranger Things: Relatos del 85, una serie animada anunciada originalmente en 2023 y que llegará a Netflix este año. Ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985, la historia se sitúa cronológicamente entre las temporadas 2 y 3.

Según la sinopsis, los personajes originales deberán enfrentarse a nuevas criaturas y resolver un misterio paranormal que amenaza con sumir al pueblo en el caos. “Con la animación no hay límites”, explicó Ross Duffer. “Queríamos evocar la sensación de los dibujos animados de los años 80”, añadió Matt Duffer.

El proyecto tiene como showrunner a Eric Robles y cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer, junto a Hilary Leavitt, Shawn Levy y Dan Cohen. Aunque Netflix aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, sí aseguró que llegará a la plataforma a lo largo de 2026.

