Con Roberto Mosquera a Huancayo, todos los clubes de la Liga1 2026 tienen técnicos: ¿quiénes son?

La Liga1 2026 está pactada a iniciar el viernes 30 de enero y los diversos conjuntos entrenan en las exigentes pretemporadas. Así, el que su sumó su nuevo entrenador es Sport Huancayo, el cual confirmó a uno de gran experiencia.

"¡Bienvenido, profesor Roberto Mosquera! El DT que nos regaló triunfos inolvidables, regresa a Sport Huancayo. Experiencia, liderazgo y ambición para seguir compitiendo en grande", fue lo que le dijeron al entrenador, quien vivirá una nueva etapa en el comando técnico de este elenco de la Liga1.

Con su incorporación, todos los clubes que son parte de la Liga1 ya tienen sus respectivos entrenadores y los mismos están a la espera del sorteo del fixture, el cual será este viernes 9 de enero.

Los DT para la Liga1 2026

Dos de los grandes clubes de la primera división presentan cambios en sus cabezas, en la dirección técnica, para la nueva temporada.

Primero tenemos a la 'U' (tricampeón), el cual optó por tener a Javier Rabanal en lugar de continuar con Jorge Fossati. Su nuevo estratega llegó procedente de Independiente del Valle, siendo campeón de la Liga Pro de Ecuador.

En Alianza Lima también hubo un cambio de timón. Si bien le habían renovado a Néstor Gorosito, quedar como Perú 4 hacia la Copa Libertadores no cayó para nada bien a su dirigencia y en su reemplazo arribó Pablo Guede. En Sporting Cristal, en tanto, se mantienen con el brasilero Paulo Autuori.

