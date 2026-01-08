Agente de César Inga apunta que el jugador está "golpeado" tras respuesta de la 'U' a propuesta de Kansas City

César Inga es de los principales jugadores de Universitario y por ello despertó el interés de un club del exterior. RPP pudo conocer que Sporting Kansas City, de la MLS, tuvo la intención de fichar al carrilero crema e hizo una propuesta al club.

Sin embargo, desde Universitario de Deportes no han visto conveniente abrir negociaciones por César Inga, priorizando el ámbito deportivo del primer equipo. Ante ello, el representante del jugador habló y dio detalles de lo que han sido las últimas horas del futbolista sobre un posible pase al fútbol de Estados Unidos.

"Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas. Al final, Universitario decidió no venderlo por un tema deportivo. Ellos tienen el pase del jugador, pero le corta un poco las alas al chico. Las oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta en cantidad año a año", dijo Narciso Algamis, sobre Inga, a Nada que no sepa.