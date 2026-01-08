Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Agente de César Inga apunta que el jugador está "golpeado" tras respuesta de la 'U' a propuesta de Kansas City

César Inga jugará su segunda temporada en Universitario.
César Inga jugará su segunda temporada en Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

César Inga entra en el proyecto deportivo de Universitario y por ello continuará en la primera etapa del 2026.

César Inga es de los principales jugadores de Universitario y por ello despertó el interés de un club del exterior. RPP pudo conocer que Sporting Kansas City, de la MLS, tuvo la intención de fichar al carrilero crema e hizo una propuesta al club.

Sin embargo, desde Universitario de Deportes no han visto conveniente abrir negociaciones por César Inga, priorizando el ámbito deportivo del primer equipo. Ante ello, el representante del jugador habló y dio detalles de lo que han sido las últimas horas del futbolista sobre un posible pase al fútbol de Estados Unidos.

"Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas. Al final, Universitario decidió no venderlo por un tema deportivo. Ellos tienen el pase del jugador, pero le corta un poco las alas al chico. Las oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta en cantidad año a año", dijo Narciso Algamis, sobre Inga, a Nada que no sepa.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
En Universitario, Inga ha jugado la Liga1 y Copa Libertadores.
En Universitario, Inga ha jugado la Liga1 y Copa Libertadores. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario se mantiene con César Inga

Asimismo, según el agente del futbolista, en la dirigencia merengue no tienen la intención de soltar -en el corto plazo- al exjugador de ADT.

"Hace un mes estamos con este tema y ayer (miércoles) se decidió que no va. Lo sentí bien golpeado. No es que se iba gratis. Hay otros intereses, pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no quiere vender", indicó.

Luego, dio cuenta que aguarda que más chances se den para que César Inga tenga la opción de llegar al balompié del exterior.

"Hay que ser claros. En la vida pueden pasar muchas cosas y mañana puede haber una lesión o un bajón futbolístico. Las oportunidades aparecen (...) Hoy hay lo que hay y estamos en un fútbol de Sudamérica que está al final de la tabla. ¿Cuánto hay más para perder o para ganar?", manifestó respecto al futbolista de Universitario, campeón de la Liga1 2025.

¿Qué amistosos tiene Universitario en su pretemporada?

Universitario vs. Sport Boys

Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Campo Mar U


Universitario vs. FBC Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon


Universitario vs. 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes César Inga Liga 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA