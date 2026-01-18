Balanza comercial amplía superávit y alcanzó los 32 143 millones de dólares a noviembre de 2025, según el BCR

El BCR indicó que, durante noviembre de 2025, el superávit registró 3 731 millones de dólares, un monto superior en 506 millones de dólares al registrado en el mismo mes del 2024.

El superávit de la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó los 32 143 millones de dólares a noviembre pasado, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El BCR detalló que la expansión del penúltimo mes del año pasado respondió fundamentalmente a un aumento del 10,1 % de las exportaciones, explicado por los precios promedio de exportación más elevados de los productos mineros.

También por el mayor valor exportado de café, por el aumento de los volúmenes y el alza de su cotización internacional, y los mayores embarques al exterior de productos no tradicionales pesqueros, agropecuarios y químicos.

En tanto, las importaciones se incrementaron en 6,3 % a 4 932 millones de dólares en noviembre de 2025, reflejo principalmente de las mayores compras de bienes de capital y de bienes de consumo duraderos.