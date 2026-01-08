BCRP inicia el 2026 manteniendo su tasa de interés en 4.25 % ante una inflación controlada

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comenzó el año manteniendo la tasa de interés de referencia en 4.25 %. Esta medida se toma en un contexto donde los precios muestran un comportamiento favorable y la economía local da señales de optimismo.

Inflación bajo control y dentro de la meta

La principal razón detrás de esta decisión es que la inflación se mantiene en niveles saludables. Al cierre de diciembre, la tasa de inflación anual se ubicó en 1.5 %, lo cual es una cifra cercana al centro del rango meta establecido por las autoridades.

Además, la confianza en el futuro de los precios es positiva: las expectativas de inflación para los próximos doce meses bajaron a 2.1 %. Se estima que, durante todo el horizonte de proyección, el aumento de precios se mantendrá alrededor del 2 %.

Una economía con buen ritmo

El BCRP destacó que la actividad económica en el Perú sigue mostrando un buen desempeño, situándose cerca de su nivel potencial. La mayoría de los indicadores que miden la situación actual y las expectativas de las empresas se mantienen en el tramo optimista.

A nivel global, el panorama es de cautela: se espera un crecimiento mundial moderado, un poco menor al que se registró en el año 2025.

Otras tasas y próximas decisiones

Además de la tasa de referencia, el Banco Central fijó otras tasas técnicas para sus operaciones con el sistema financiero:

Depósitos overnight: 2.25 % anual.

2.25 % anual. Créditos de regulación monetaria: 4.75 % anual (para las primeras 10 operaciones).

El Directorio del BCRP reafirmó su compromiso de estar atento a nueva información sobre la inflación y la economía para llevar a cabo ajustes si fuera necesario. La próxima reunión para evaluar el programa monetario está programada para el 12 de febrero de 2026.