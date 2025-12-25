MEF publica reglamento de nueva Ley APP que impulsará más de 88 proyectos por US$ 28 000 millones

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que se trata de “un paso significativo para hacer realidad, en plazos óptimos, los proyectos estratégicos que el país requiere para fortalecer su productividad, competitividad y desarrollo económico y social”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Reglamento de la Ley N.º 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos. Esta norma permitirá impulsar la adjudicación y ejecución de 88 proyectos por más de US$ 28 000 millones durante el periodo 2026–2028, con el objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura en beneficio de millones de peruanos.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que el Reglamento establece condiciones para asegurar una adecuada ejecución de las inversiones, fortalecer la gobernanza de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), reducir los plazos de elaboración de estudios técnicos y optimizar las distintas fases de los proyectos APP, incorporando medidas de simplificación, en particular en materia de modificaciones contractuales.

“Es un paso significativo para hacer realidad, en plazos óptimos, los proyectos estratégicos que el país requiere para seguir fortaleciendo su productividad, competitividad y desarrollo económico y social. Las APP garantizan el financiamiento y aseguran la operación y el mantenimiento de la infraestructura, sin afectar las finanzas públicas”, afirmó.

Según el Reglamento, la priorización de los proyectos APP del Gobierno Nacional estará a cargo de Proinversión, en coordinación con los sectores correspondientes. Sobre esa base, el MEF emitirá el decreto supremo que identifique los proyectos priorizados.

La norma también simplifica el procedimiento de modificación contractual al delimitar las funciones de las entidades opinantes a sus competencias, precisar que el equilibrio económico-financiero del contrato se evalúa de manera marginal y establecer supuestos especiales, como intervenciones fuera del área de concesión, inversiones adicionales bajo determinados umbrales y mecanismos para atender situaciones de emergencia.

La cartera de Proinversión para el periodo 2026–2028 incluye proyectos en sectores estratégicos como transportes, saneamiento, salud, educación, energía, turismo e inmuebles. Para 2026 se prevé la adjudicación de 52 proyectos por más de US$ 15 100 millones; para 2027, 25 proyectos por más de US$ 7 800 millones; y para 2028, 11 proyectos por más de US$ 5 400 millones. Además, se proyecta que en 2026 se suscriban siete adendas por un monto aproximado de US$ 7 100 millones

Finalmente, el reglamento establece procedimientos claros y diferenciados para los Proyectos en Activos y para la renovación o ampliación de plazos contractuales, corrigiendo limitaciones de la normativa anterior y reconociendo que, a diferencia de las APP, en los Proyectos en Activos los riesgos no se trasladan al Estado.