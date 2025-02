Ministro de Economía se sienta con gremios empresariales: Petroperú, inseguridad, informalidad y otros temas en agenda [INFORME]

En su primera reunión con más de 20 gremios empresariales, titular del sector ofreció una gestión de puertas abiertas para solucionar problemas que obstaculicen las inversiones. Además, se refirió a un nuevo financimiento a Petroperú, el cual descartó.

El recientemente nombrado Ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, se reunió con más de 20 representantes de gremios de grandes, medianas y pequeñas empresas del Perú, para informar acerca de los lineamientos de su gestión orientados al impulso de la inversión privada.

En su encuentro con los gremios empresariales también explicó que el desarrollo de las Mesas Ejecutivas será mucho más intenso y coordinadas directamente desde el despacho ministerial. En ese sentido, explicó que hay un interés por aumentar la frecuencia de las reuniones para que estas sean semanales o quincenales.

Del mismo modo, explicó que el Equipo Especial de Seguimiento de Inversiones del MEF tendrá un rol bastante activo con el sector privado para continuar destrabando las grandes inversiones.

¿Cuáles fueron los temas que expusieron los gremios ante el ministro Salardi?

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de Latore, indicó que saludan la apertura y voluntad del diálogo del ministro Salardi, quien afirma tiene claro que el trabajo con el sector privado promueve la inversión.

"Acá lo importante es retomar los niveles de crecimiento que ha tenido el país en años anteriores. Necesitamos volver a crecimiento del 5 o 6 %, no podemos quedarnos con un crecimiento de 3 % que es mediocre y que no ayuda a aliviar a reducir pobreza", dijo.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, respecto a las reuniones periódicas que tendrán con el ministro, mencionó que cada gremio presentarán las propuestas para atender las principales problemáticas que los aquejan: seguridad, informalidad y financiamiento.

"El ministro se ha comprometido a que a partir de la próxima semana va a empezar una reunión bilateral con todos los sectores para que cada sector lleve sus problemáticas y también ver las posibles soluciones. Nosotros le hemos manifestado nuestra principal preocupación, que es el tema del financiamiento. Los gremios de las MYPES hemos hablado el tema de financiamiento. Todos estamos de acuerdo por ejemplo con Impulso Myperú, pero que no termina de llegar a las MYPES. Son 15 mil millones de fondos de garantía que no se sabe a dónde están yendo, pero que no están llegando las MYPES", aseguró.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, indicó que el gremio puso sobre la mesa las propuestas de ley de reforma tributaria que consideran podrían ser un poco viables.

"En nuestro caso, como asociación, le hemos expresado nuestro apoyo (al Ministro) y también le hemos comentado que hay algunos impuestos que los consideramos como elementos anti técnicos que deberían ser revisados. Porque definitivamente, en vez de mejorar los niveles de recaudación, lo que hacen es dificultar", manifestó.

Por otro lado, Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó su preocupación por el envejecimiento del parque automotor obsoleto, una situación que responde a la falta de incentivos y señales claras para la renovación del sector.

"Para mejorar la competitividad, reducir la congestión y disminuir el impacto ambiental, es fundamental renovar al menos el 10 % del parque automotor cada año. Sin embargo, el incremento del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) ha desincentivado esta renovación, prolongando la vida útil de vehículos obsoletos y afectando la modernización del transporte."

Asimismo, destacó el potencial del Perú como un aliado estratégico en la cadena logística de la industria automotriz. Para ello, es clave la creación de zonas económicas especiales que atraigan inversión extranjera y permitan dar mayor valor agregado a nuestras materias primas.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, afirmó que el ministro Salardi se encuentra a favor de la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y que se tiene que empezar con un impuesto a la renta de 0 % que irá incrementándose gradualmente.

"Claro, (el Ministro) está a favor de las zonas económicas especiales. La zona aledaña al puerto de Chancay tiene que convertirse en una gran zona económica especial y de este regentada por los privados, no por el Estado .Y por qué no que se extienda hasta Ancón, hasta el Callao y sea una gran zona económica especial. Este modelo se puede replicar en otras regiones del Perú obviamente con los estudios correspondientes", indicó.

Ni un sol más a Petroperú

Entre otras medidas que los gremios expusieron sobre la reunión fue el manejo eficiente del presupuesto público, en relación al déficit fiscal actual que alcanza el 3,6 %. De acuerdo al propio Consejo Fiscal, el gasto desbordado del Estado y los frecuentes rescates económicos a Petroperú son motivo de esta situación.

En este sentido, los gremios colocaron sobre la mesa estos financiamientos a la empresa estatal de hidrocarburos. Susana Saldaña opinó que no "ya no se le puede seguir dando dinero a un este a una entidad que no genera ningún rédito para el Perú" y que "si no hay mejoras, no habría ningún motivo para poder este seguir alimentando".

En esta misma línea, el presidente de ADEX, consideró que la gestión anterior del MEF "no estuvo a la altura", que se requiere mantener una racionalización y una mayor eficiencia con el dinero que se invierte.

"Él (ministro Salardi) ha señalado claramente que este año no le va a dar ni un sol a Petroperú, eso es un barril sin fondo. Ahí estamos de acuerdo. Directamente, palabras que salieron de su boca, él ha mencionado: no se la hará ni un sol más a Petroperú este año. Es una empresa que debe manejarse como una empresa privada", acotó.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, el Gobierno aprobó un paquete de financiamiento para Petroperú por un total de $1.750 millones. Este paquete incluyó una línea de crédito a corto plazo de hasta US$1.000 millones y un apoyo financiero transitorio de $750 millones. Además, el MEF asumió los pagos de la deuda relacionados con la modernización de la refinería de Talara.