Noche Crema y Noche Blanquiazul dispararán la demanda de taxis por aplicativo hasta 60%: los distritos con mayor flujo

La capital peruana vivirá una jornada futbolística sin precedentes este 24 de enero, con la celebración simultánea de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema 2026. Mientras Universitario de Deportes presenta a su plantel con el objetivo de lograr el tetracampeonato nacional, Alianza Lima recibirá en el Estadio de Matute al Inter Miami de Lionel Messi, eventos que movilizarán a miles de personas hacia los estadios y diversos puntos de encuentro en la ciudad.

Expectativas de crecimiento en el transporte

Las plataformas de movilidad anticipan un incremento significativo en las solicitudes de viaje basándose en el comportamiento histórico de estas festividades deportivas.

Según datos de la aplicación DiDi, se ha observado una tendencia al alza constante: la Noche Blanquiazul registró un crecimiento en solicitudes del 8 % en 2024 y del 15 % en 2025. Por su parte, la Noche Crema mostró aumentos del 12 % y 15 % en los mismos años, respectivamente.

Al respecto, Douglas Quesada, Gerente Regional de Comunicaciones para DiDi en Perú, afirmó que para este 2026 se espera que el comportamiento siga una tendencia similar, dado que estos eventos de alta convocatoria suelen estar asociados a un mayor volumen de viajes.

Desde la perspectiva de la plataforma inDrive, las cifras de la edición 2025 refuerzan esta previsión. Gonzalo Armas, líder de movilidad urbana para inDrive Perú, señaló que la demanda de viajes con origen o destino al Estadio Matute será un 42 % mayor en comparación con un domingo regular (día en el que se realizó la Noche Blanquiazul el 2025), mientras que para el Estadio Monumental el incremento será del 60 % respecto a un viernes convencional (día en el que se desarrolló la Noche Crema).

Picos de demanda y distritos que destacan

Para los hinchas que asistan a los recintos deportivos, las fuentes identifican horarios y zonas críticas de movimiento: