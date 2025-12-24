Actor de ‘Los Sopranos’ es acusado de disparar al rostro de una mujer durante disputa vial

Un jurado imputó 31 cargos a Ernest Heinz, entre ellos tentativa de homicidio. La víctima, madre de tres hijos, continúa en recuperación y podría perder la visión del ojo derecho.

El actor Ernest Heinz, conocido por su participación en producciones de cine y televisión como la serie Los Soprano, enfrenta 31 cargos, incluido intento de homicidio, luego de un tiroteo ocurrido en Nueva Jersey durante un presunto episodio de furia al volante, según reportaron medios locales.

El hecho se registró el 11 de septiembre, cuando el intérprete, de 46 años, fue detenido tras disparar contra Maritza Arias-Galva, a quien habría herido en el rostro luego de una discusión de tráfico. Ambos conductores circulaban por South Pomona Road, donde se vieron obligados a reducir la marcha a un solo carril antes de volver a encontrarse minutos más tarde en un semáforo.

De acuerdo con la Fiscalía, Heinz comenzó a increpar a la conductora desde su vehículo y la habría amenazado antes de accionar su arma. La víctima, madre soltera de tres hijos y con dos empleos, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde ingresó en estado grave pero estable. Los médicos advierten que podría perder la visión del ojo derecho. Familiares y amigos han iniciado una colecta en GoFundMe para afrontar gastos médicos, legales y de manutención.

El actor está en prisión preventiva a la espera de su juicio

Un gran jurado formalizó recientemente la acusación, que contempla tentativa de homicidio en primer grado, múltiples cargos por agresión y diversas infracciones vinculadas al uso de armas de fuego. La defensa, por su parte, intenta que el caso sea considerado como un acto cometido en un arrebato emocional, y solicitó -sin éxito- arresto domiciliario.

El juez determinó que Heinz permanezca en prisión preventiva hasta el inicio del juicio. La próxima audiencia ha sido programada para finales de enero de 2026.