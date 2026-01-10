Falleció el actor surcoreano Ahn Sung-ki a los 74 años tras luchar contra el cáncer

El actor surcoreano Ahn Sung-ki falleció el pasado lunes, 5 de enero, a los 74 años. El artista, que padecía de cáncer en la sangre (leucemia) desde el 2019, murió en el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl, según informó su agencia The Artist Company a través de un comunicado.

Varios actores de la comunidad cinematográfica del país y aficionados llegaron hasta la catedral de Myeongdong, ubicada en el centro de la capital surcoreana, para darle el último adiós al actor.

La procesión fúnebre estuvo encabezada por los actores Jung Woo-sung y la estrella de la serie El Juego del Calamar, Lee Jung-jae. El primero fue el cargado de portar el retrato de Ahn, mientras que el protagonista de la serie de Netflix cargó una condecoración cultural entregada al actor por el Gobierno surcoreano póstumo a su fallecimiento.

En tanto, el féretro fue llevado por sus colegas Sul Kyung-gu, Park Chul-min, Yoo Ji-tae, Jo Woo-jin y Ju Ji-hoon. Asimismo, también asistieron a la ceremonia los actores Hyun Bin, Rain y su esposa Kim Tae-hee, la cantante Bada, entre otros artistas del país.

Por otro lado, el presidente Lee Jae-myung también envió un mensaje de condolencias a la familia del actor. “Ya echo de menos su cálida sonrisa y su voz amable”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Facebook.

La carrera al estrellato de Ahn Sung-ki

Ahn Sung-ki nació en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur, en 1952, y debutó como actor infantil en 1957 en la película The Twilight Train.

A lo largo de sus años de trayectoria, Ahn participó en alrededor de 140 películas a lo largo de sus más de seis décadas de trabajo dedicado a la industria cinematográfica y televisiva de su país.

Tras culminar sus estudios universitarios y el servicio militar, Ahn retomó su carrera como actor y participó en varias películas de los años 80, convirtiéndose en rostro habitual del cine de aquellos años. Durante esta década, destacó por sus papeles filmes ‘Fine Way Day’ (1980) y ‘Mandala’ (1981), donde interpretó a un monje budista.

En 2033 participó en la película Silmido, un drama bélico basado en hechos reales dirigido y producido por Kang Woo-suk. El filme se convirtió en un éxito en taquilla, logrando superar los 10 millones de entradas vendidas.