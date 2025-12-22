¿Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación? Esto es lo que se sabe hasta ahora

El cantante español y la actriz habrían puesto fin a su relación tras más de un año juntos, según reporta la prensa española.

Una noticia sorprendió este lunes a la prensa de espectáculos en España. Luego de varios días de especulaciones, Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían decidido separarse, según informó la revista ¡Hola!.

El anuncio llega como un verdadero baldazo de agua fría, especialmente porque tan solo el jueves pasado ambos fueron vistos juntos celebrando el cumpleaños número 57 del cantante, lo que hacía pensar que su relación atravesaba un buen momento.

Candela Márquez, actriz de 'Aída', 'Betty en NY', 'Velvet' y otras producciones, protagoniza ahora un nuevo capítulo en su vida amorosa.Fuente: Europa Press

¿Por qué terminaron Alejandro Sanz y Candela Márquez?

De acuerdo con ¡Hola!, la ruptura no estaría relacionada con terceras personas. “Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales”, reveló una fuente cercana a la pareja. En ese sentido, aunque no sería la primera vez que toman distancia, en esta ocasión “se han dicho adiós”, al menos por ahora.

Tras la supuesta separación, Candela Márquez viajó a Valencia para pasar las fiestas navideñas con su familia, algo que ella misma compartió con sus seguidores durante una transmisión en vivo en redes sociales. Alejandro Sanz, en cambio, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Alejandro Sanz y Candela Márquez solían compartir abiertamente su romance a través de las redes sociales.Fuente: Instagram: @alejandrosanz

¿Por qué habrían terminado?

Los rumores se intensificaron cuando Candela dejó de seguir a Alejandro en redes sociales, aunque él aún la mantiene entre sus contactos. A esto se sumó que la actriz compartiera fragmentos de La perla, canción de Rosalía, con frases como: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional”, lo que en redes interpretaron como una indirecta.

Además, durante un directo en Instagram, Márquez expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus raíces: “Estoy emocionadísima con la Navidad, después de tantísimos años voy a pasarla con mi familia. No hay que olvidar que la familia es todo, más que el trabajo, las amistades o la pareja. La familia siempre está ahí”.

En el mismo espacio, añadió: “Estoy muy feliz, atravesando un momento maravilloso de volver a encontrar a Candela, esa mujer risueña, divertida, sinvergüenza… nunca mejor dicho”.

También dejó una reflexión que sorprendió a sus seguidores: “Tener amigos en la vida es sumamente importante, pero amigos de verdad, leales. Es tan difícil. Algún día escribiré mi vida, este capítulo lo contaré”.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan al fin de su relación con Candela Márquez.Fuente: Europa Press

El romance de Alejandro Sanz y Candela Márquez

La relación salió a la luz en octubre de 2024, cuando ambos asistieron como invitados al cumpleaños número 50 del actor y director Paco León, celebrado en una finca de Torrelodones, en Madrid. Semanas después, el propio León confirmó ante la prensa que los había visto “muy enamorados”.

Antes de eso, Sanz y Márquez ya habían sido vistos juntos en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Miami, durante un partido del Inter Miami, equipo de Lionel Messi. Fue su primera aparición pública, aunque entonces se mostraron cómplices, pero discretos.

Poco después, intercambiaron mensajes coquetos en redes sociales, hasta que en octubre se publicaron fotografías de ambos besándose y paseando por Miami Beach, confirmando el romance. Finalmente, oficializaron su relación en noviembre, cuando posaron juntos por primera vez durante la gala de los Latin Grammy.

